Sensurile giratorii din Constanţa, mai... relaxante

07:14:34 / 22 Mai 2015

infrumusetare

Domnilor edili, degeaba incercati sa schimbati "fata babelor cu creme ieftine" ganditi-va mai intai la utilitatea sensurilor giratorii si la buna amplasare a lor, deoarec multe dintre ele sunt plasate ca naiba , mici si inghesuite facute doar pt bunul plac ar unora sa luam exemplul cel de la LIDL de pe I C Bratianu care a blocat accesul locatarilor din zona iar asa zisele pietre de ingradire a lui sunt scoase din locul lor zilnic de ca tre TIR-uri care de la o vreme au inceput din nou sa taie Constanta in doua. Asta trebuie sa vedeti, nu sa scoateti ochii la oameni. Si apropo cate zeci de milioane de E au mai costat lucrarile astea ??Sper sa nu stergeti comentariul deoarece am dreptul la libera exprimare. Multumesc.