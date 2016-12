Sentimentalismul istoricului Neagu Djuvara

Istoricul şi diplomatul Neagu Djuvara împlineşte astăzi 95 de ani. S-a născut în plin război mondial (primul) şi a trăit mai bine de două decenii în inima Africii, ca diplomat al unei ţări nou apărute pe hartă. A revenit în ţara sa - pe care o părăsise în timpul prigoanei lansate de comunişti, după război - abia după 1990, la mai bine de o jumătate de secol de bejenie. Păstrându-şi luciditatea şi voiciunea spiritului, a dat cmpatrioţilor săi câteva cărţi memorabile, nu doar prin valoarea lor documentară, dar mai ales printr-o viziune personală asupra istoriei naţionale, poate mai puţin pe placul confraţilor, dar apreciată de o generaţie tânără, ieşită de sub tutela şabloanelor patriotarde. Mărturisesc că i-am citit cărţile cu interes şi cu admiraţie, nu numai pentru sinceritatea exprimării şi obiectivitatea judecăţilor, dar şi pentru talentul literar care face din ele veritabile romane de aventuri.

Admiraţia şi preţuirea pe care i le purtam (şi i le mai port) venerabilului intelectual s-au poticnit însă mai zilele trecute, de o afirmaţie publică a acestuia. \"Îl urăsc pe Ion Iliescu\" - mărturisea Neagu Djuvara într-un interviu. Am fost şocat, nu pentru faptul că nu împărtăţesc acest tip de afectivitate - personal, am o consideraţie deosebită faţă de personalitatea şi rolul istoric jucat de fostul preşedinte şi sunt convins că la judecata timpului acestea vor deveni mai evidente decât ne apar acum - ci pentru că un asemenea tip de reacţie este cel puţin straniu la un istoric. Pentru că îl consider pe Neagu Djuvara în primul rând un cronicar al timpului său - calitate ce implică obiectivitate şi neimplicare de tip afectiv. Un istoric nu poate să urască sau să iubească - cred eu, pentru că aceste atitudini îi pot afecta judecăţile de valoare şi îl fac mai puţin credibil decât ar merita, poate. Ura şi iubirea sunt rezervate oamenilor obişnuiţi, care au tot dreptul să se exprime sentimental faţă de cei din jurul lor. Personajele istorice pot fi admirate sau condamnate pentru faptele lor, dar nu iubite sau urâte. Cu atât mai puţin mă aşteptam la o astfel de reacţie din partea unui politician - pentru că Neagu Djuvara este implicat în politică - care trebuie să vadă în primul rând oportunitatea gesturilor şi opţiunilor sale. Nu cred, la rândul meu, că între domnii Ponta - şeful pe linie de partid al lui Ion Iliescu şi Antonescu - şeful pe linie de partid al lui Neagu Djuvara - există cele mai calde sentimente de dragoste. Niciunul dintre ei nu afirmă că e podidit de iubirea ce o poartă celuilalt. Ei şi-au dat mâna dintr-un impuls raţional, strict politic. Dar, poate că dl Djuvara este, şi în politică, la fel de nonconformist ca în istorie. Şi asta îl poate scuza.

La mulţi ani domnule Neagu Djuvara!