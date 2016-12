Sentințele definitive, opționale pentru administrația din Kogălniceanu?

Una dintre cele mai problematice localități, din punct de vedere administrativ, a devenit, în ultimii trei ani, comuna Mihail Kogălniceanu. Dacă până în 2009 auzeam despre scandaluri mari la Năvodari, apoi până în 2012 la Mangalia, de la ultimele alegeri cuibul de viespi s-a mutat la Mihail Kogălniceanu. Aici, încăpățânarea primarului Ancuța Belu și a consilierilor locali PNL de a nu propune sau vota excluderea din Consiliul Local (CL) a unui ales, care, în unele cazuri, înclină balanța într-un fel sau altul, naște găuri enorme în bugetul local. Ca atare, săptămâna aceasta, primarul și cei opt consilieri locali ai PNL au ajuns să dea cu subsemnatul la Poliție, fiind acuzați că refuză să pună în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, dar și de abuz în serviciu.

ISTORIC Povestea datează încă de la finalul lui 2012, când PP-DD i-a retras sprijinul politic viceprimarului Iulian Boldea, fapt care ducea automat la excluderea acestuia din CL. Au urmat procese și plângeri cu nemiluita și, un an mai târziu, în 11 noiembrie 2013, instanţele au decis definitiv că Boldea trebuie exclus din forul deliberativ al comunei, însă Consiliul Local (CL) nu a luat încă act de sentinţă. Se pare că, pentru că Boldea înclină balanţa voturilor în consiliu, primarul și aleşii PNL încă evită să parcurgă această formalitate juridică. Preţul piperat al acestei sfidări legislative este plătit, însă, din bugetul local. 270 de lei costă fiecare zi în care nu este respectată decizia Curţii de Apel - e scris în sentinţă. Pentru că se refuza în continuare punerea în aplicare a deciziei, s-a apelat la un executor judecătoresc, iar Primăria a ajuns ca, în primăvara anului trecut, să aibă conturile blocate. Nici asta nu a contat. Conturile au fost deblocate după ce primarul a contestat executarea. Contestația a fost respinsă de prima instanță, care a dat dreptate PP-DD, și acum se așteaptă judecarea apelului formulat de primar. Ceea ce șochează însă este refuzul categoric al autorității locale de a se supune legilor, în condițiile în care, chiar dacă au fost deblocate conturile Primăriei, penalitățile continuă să curgă. Un calcul rapid ne arată că, până în acest moment, PP-DD are de primit de la Primărie 132.840 de lei pentru simplul fapt că primarul și apropiații lui politici refuză să parcurgă o simplă formalitate judirică. Cu acești bani s-ar putea schimba conductele de apă pe câteva străzi, s-ar putea plăti iluminatul public, probabil, pentru un an ori s-ar putea asfalta câteva străduțe mai mici la costuri de bun simț. Am dat doar câteva exemple pentru că problemele din localitate sunt mult mai mari și ne-ar trebui un ziar întreg să scriem despre ele, indiferent că sunt create de actuala sau fosta administrație.

CINE PLĂTEȘTE? Revenind la plângerea penală formulată de PP-DD împotriva primarului și a celor opt consilieri, am întrebat-o pe Ancuța Belu de ce insistă să nu pună în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă. „Eu am fost chemată ca martor să dau declarație la Poliție, dar consider că nu am săvârșit nicio infracțiune. În plus, instanța a lăsat la latitudinea CL să propună pe ordinea de zi un proiect privind excluderea viceprimarului“, a declarat Ancuța Belu. Afirmațiile primarului sunt însă contrazise de faptul că magistrații, după pronunțarea hotărârii definitive, au punctat faptul că aleșii din Kogălniceanu au la dispoziție 10 zile pentru punerea în aplicare a deciziei, termen care a expirat pe 21 noiembrie 2013. Mai mult, primarul ne-a spus că proiectul de hotărâre a fost pus pe ordinea de zi a unei ședințe din aprilie anul trecut. Surpriză, însă. Consilierii PNL și PDL nu s-au prezentat la ședință și, pentru că nu s-a întrunit cvorumul, aceasta a fost amânată, iar proiectul nu a mai fost supus aprobării. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare și dacă ambițiile primarului și consilierilor PNL de a nu-l exclude pe Boldea, pe de o parte, și ale aleșilor PSD și PP-DD de a obține eliminarea acestuia din CL, de cealaltă parte, vor continua să adâncească gaura din vistieria comunei.