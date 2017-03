Sentință amânată în dosarul „Gala Bute”

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au amânat, luni, pentru 28 martie, sentința în dosarul „Gala Bute”, în care fostul deputat Elena Udrea este acuzată, printre altele, de luare de mită și abuz în serviciu.

La ultimul termen, din 1 martie, procurorul de ședință a cerut pedepse cu executare spre maximum și în limitele prevăzute de lege pentru Elena Udrea, Ion Ariton, Rudel Obreja, Tudor Breazu și Ștefan Lungu. În schimb, pentru Gheorghe Nastasia, Ana Maria Topoliceanu și Marius Botoroagă, procurorii au cerut pedepse cu executare, dar reduse cu o treime, după ce aceștia și-au recunoscut vinovăția.

Elena Udrea a spus, la ieșirea din sala de judecată, că nu a avut nicio ezitare în declarații de când a început această "nebunie".

"Mi-au trebuit și mie doi ani să văd că la ultima faptă nici măcar nu mai eram ministru când s-a întâmplat. (...) Am constatat și eu că, de fapt, la vremea aceea nu mai eram ministru. Nu poți să fii atât de disperat să acuzi un om încât să nu te uiți la un lucru esențial, dacă mai eram în măsură să săvârșesc presupusa faptă de încercare, tentativă, de a păcăli UE cu fonduri europene. (...) În cei doi ani de când a început această nebunie, nu am o singură ezitare în declarații. Lucrul pe care l-am spus de la început l-am spus permanent, cei care au mințit și-au schimbat de 100 de ori declarațiile. (...) Deci, sentimentul meu este un sentiment bun. Spuneam că m-am bucurat că este un complet format din femei pentru că, cel puțin în ultimii doi ani, am constatat că femeile sunt mai curajoase și mai puternice, cu excepții", afirma atunci Udrea.

Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, a fost trimisă în judecată pe 21 aprilie 2015, fiind acuzată de săvârșirea a trei infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Udrea a stat în arest preventiv în perioada 25 februarie — 7 mai 2015, după care a fost plasată în arest la domiciliu până la data de 16 iunie 2015.

În dosar au mai fost deferiți justiției fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, fostul președinte al FRB, Rudel Obreja, Tudor Breazu — administratorul terenurilor de la Nana deținute de Elena Udrea, Ștefan Lungu — fost consilier al lui Udrea, Gheorghe Nastasia — fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ana Maria Topoliceanu — fost director al Companiei Naționale de Investiții, Dragoș Marius Botoroagă — administratorul unei firme.

Tudor Breazu și Rudel Obreja sunt acuzați de complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani; Gheorghe Nastasia — luare de mită, Ștefan Lungu — complicitate la dare de mită, Ana Maria Topoliceanu — luare de mită, Dragoș Marius Botoroagă — de dare de mită, Ion Ariton — participație improprie la abuz în serviciu și folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.