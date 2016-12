Sentinţă definitivă în cazul şoferului care l-a ucis pe fostul lider PNL Constanţa

Bărbatul care, în urmă cu mai bine de cinci ani, a provocat un accident rutier soldat cu moartea fostului şef al Organizaţiei municipale Constanţa a PNL, Gabriel Căciuloiu, şi a altor două persoane, a fost condamnat, ieri, de Curtea de Apel Constanţa. Întrucât sentinţa este definitivă, Louis Ovidiu Adrian Creţu va fi încarcerat în penitenciar pentru următorii cinci ani. Prin decizia judecătorească, Creţu va trebui să plătească familiilor victimelor aproximativ 820.000 lei reprezentând daune morale şi materiale, plus o pensie lunară de 500 de lei fiului lui Căciuloiu până când acesta va împlini 25 de ani, în cazul în care va fi student. Şi fiica celorlalte două vicime va primi de la Creţu o pensie periodică de 1.000 de lei, până la împlinirea vârstei de 25 ani. Amintim că Louis Ovidiu Adrian Creţu a fost judecat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală gravă, conducerea unui autovehicul cu permisul anulat şi sub influenţa băuturilor alcoolice şi părăsirea locului accidentului. Iniţial, el a fost condamnat de Judecătoria Constanţa la şase ani, însă Tribunalul i-a redus pedepsa cu un an. Pe parcursul procesului, care a durat patru ani, bărbatul a cerut să fie achitat, susţinând că este nevinovat. Potrivit actului de inculpare, accidentul a avut loc pe 7 ianuarie 2006, pe DN 2A, aproape de intrarea în Constanţa. Anchetatorii susţin că şoferul băuse înainte de a se urca la volan, iar în momentul în care a vrut să depăşească un grup de pe marginea drumului, a pierdut controlul direcţiei şi a intrat în spatele unui Citroen C4 care a fost proiectat pe contrasens şi a intrat în coliziune cu o Toyota Land Cruiser, condusă de soţia liderului PNL, Andreea Căciuloiu. În urma impactului, Gabriel Căciuloiu, Ion Ştefăniţă Daniel şi Meri Ion, ultimii doi aflaţi în Citroen, au murit pe loc, iar soţia lui Căciuloiu a suferit răni grave. După impactul cu Citroenul, maşina marca Mercedes a părăsit carosabilul şi s-a răsturnat pe câmp la aprox. 80 de metri de locul accidentului. Toţi cei aflaţi în Mercedes au ieşit la şosea şi au plecat cu un taxi la Constanţa, fără să-i intereseze de dezastrul provocat. După câteva ore, şoferul Mercedesului, identificat în persoana lui Louis Ovidiu Adrian Creţu, a fost găsit şi audiat de un judecător, care a hotărât arestarea sa. Trei luni mai târziu Creţu a fost pus în libertate.