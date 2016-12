Sentinţă definitivă în cazul unui furt de 240 tone de cocs

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a condamnat ieri, la pedepse cu executare, şapte persoane acuzate că au furat 240 tone de cocs. Daniel Enache Dimciu a primit şapte ani, Cristinel Atodiresei - cinci ani, Nicu Ţigmeanu - un an şi jumătate, Claudia Roman şi Gabor Aurelian Ceornodolea - câte trei ani, iar Nicu Robert Drăgan şi Vasile Dediu - câte un an de închisoare. Toţi au fost judecaţi pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, furt calificat, asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi spălare de bani. În plus, ei trebuie să plătească daune materiale către SC Arcelor Mittal SA Galaţi, firma păgubită, în valoare totală de 159.659,90 lei. Sentinţa este definitivă. Conform rechizitoriului, în perioada iulie - octombrie 2008, Enache, Atodiresei, Ţigmeanu şi Drăgan au sustras, în repetate rânduri, diferite cantităţi de cocs de la SC Convex SA Constanţa, totalizând 240.620 kg, în valoare de 589.692,15 lei. Ulterior, marfa a fost vândută de Enache şi Atodiresei prin intermediul propriei lor firme, SC Steel Prod SRL, din Valu lui Traian, către diverşi beneficiari din judeţ şi din ţară, printre care şi SC Arcelor Mittal SA Galaţi. În momentul în care poliţiştii au intrat pe fir şi au început să controleze toate documentele societăţii, Enache şi Atodiresei şi-au contactat prietenii din ţară pentru a face rost de acte care să ateste că marfa a fost cumpărată şi vândută legal. Conform anchetatorilor, Claudia Roman, contabilă la SC Steel Prod Valu lui Traian, a înregistrat în contabilitate actele false de transport al cocsului şi facturile fiscale.