Sentinţă împotriva Google

Justiţia germană a obligat, vineri, Google să şteargă imaginile în care fostul preşedinte al FIA, Max Mosley, apare în compania unor prostituate, după ce fostul conducător al forului automobilistic internaţional a invocat în faţa judecătorului dreptul de a-şi apăra viaţa privată. Imaginile au fost publicate iniţial în 2008, de publicaţia britanică ”News of the World”, dar ele au rămas vizibile pe internet, violând intimitatea reclamantului, a fost concluzia judecătoarei Simone Kafer, de la Înalta Curte din Hamburg. În noiembrie trecut, Max Mosley obţinuse o decizie favorabilă împotriva Google şi în faţa justiţiei franceze.

”News of the World” a publicat, în data de 30 martie 2008, fotografii şi imagini video care îl surprindeau pe Max Mosley în compania a cinci tinere prostituate, îmbrăcate în uniforme sau costumate în prizonieri. Scenele au fost catalogate drept ”o orgie nazistă” de tabloid, care a amintit că tatăl lui Max Mosley a fost un militant al mişcării naziste britanice din anii '30. Preşedintele FIA a respins aceste acuzaţii şi a acuzat grupul de presă News Group Newspapers că i-a violat viaţa privată. Mosley a obţinut mai multe decizii ale unor instanţe din Anglia şi Franţa, care au recunoscut încălcarea dreptului la viaţă privată prin difuzarea acelor imagini şi au condamnat societatea News Group, editorul publicaţiei ”News of the World”. Pe baza acestor hotărâri judecătoreşti, fostul şef al automobilismului mondial a dat în judecată Google, cerându-i nu numai să şteargă toate imaginile incriminate, ci şi să acţioneze pentru a împiedica, în viitor, difuzarea acestora prin intermediul motorului de căutare.