Senzațional! Gorghiu se simte filată! (sarcasm)

Jumătatea liberală a liderului bicefal neo-PNL, Alina Gorghiu, a încercat ieri să se evidențieze între politicienii dâmbovițeni prin cea mai banală metodă pe care o are la îndemână: victimizarea patentată de Băsescu. Gorghiu a constatat că este "filată de mașini particulare de luni de zile". "Am aflat că se instrumentează plângeri la Parchet și ANI și că o echipă cercetează tot ce am făcut și n-am făcut în ultimii 10 ani. Știam din momentul alegerii mele în funcția de copreședinte al PNL că voi beneficia de un tratament compus din atacuri, insulte, manipulări și dezinformări. Așa am ajuns să fiu transformată de către propaganda PSD din martor în Victor Ponta, din avocat în Dan Șova și din copreședinte al PNL în Elena Ceaușescu, Ana Pauker, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Elena Udrea și alții", a acuzat Gorghiu. Foarte interesante afirmațiile candidei domnițe și ar fi putut chiar să fie luate în serios dacă nu ar fi fost postate pe un site de socializare, care este mai degrabă loc de șezătoare decât mediu serios de comunicare. Probabil că Gorghiu a preferat să folosească instrumentul celor care nu și-au pierdut niciodată țara, dar au luat-o înapoi, pentru că, dacă ar fi făcut afirmațiile într-un mediu oficial, nu ar fi putut să dezinformeze cras pe tema "alegerii ei în funcția de co-președinte PNL", pentru că ea a fost, în fapt, numită, nu aleasă. În ce privește filajul unui lider de partid, fie el istoric sau neo-istoric... MARE SURPRIZĂ! Nimeni nu se aștepta la asta, în țara în care e o chestiune de cultură generală să știi că telefonul ți-e ascultat chiar dacă ești vânzătoare la talcioc...