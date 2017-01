Senzaționalul Albert Torres din „Mambo Kings“ dansează salsa în Vama Veche

Timp de șapte zile, între 1 și 7 august, Vama Veche va vibra pe ritmuri latino în cadrul celei de-a XII-a ediții a „Salsa Week & Kizomba”. Cei mai buni DJ latino din România și DJ internaționali, alături de numeroși dansatori din țară și de peste hotare și cele mai bune școli de salsa din România, vor aduce la Marea Neagră spiritul dansului latino.

Cap de afiș al evenimentului este Albert Torres, dansatorul din „The Mambo Kings” și „Dance with Me”, care a dansat și cu Jennifer Lopez. Eveniment-etalon în comunitatea latino din Europa, festivalul „Salsa Week”, organizat de Asociația Română de Dans și Wilmark Dance Academy și găzduit de complexul D’Or, este dedicat în totalitate iubitorilor de muzică și dansuri latino-americane din țară și străinătate, fiind supranumit și „Vacanța salsiștilor”.

Organizatorii promit că, timp de șapte zile, participanții vor trăi „the real latin flavour”, prin lecții de dans și show-uri demonstrative susținute de către campionii României, reprezentanții școlilor din țară de profil și invitații speciali ai evenimentului. În programul show-ului sunt incluse și workshop-uri susținute de către artiștii internaționali pe teme diverse (reggaeton, salsa, bachata, balet, zouk, kizomba și tango argentinian), dar și petreceri tematice cu dress code-uri alese: Romantic Night, White Party, Rock Party și Color Party. Pe 3 august va susține un concert live orchestra Tumbaito din Bulgaria.

Wilmark, gazda principală a evenimentului, va întreține atmosfera petrecerilor latino-americane.

PERECHEA CARE VA REPREZENTA ROMÂNIA LA WORLD LATIN DANCE CUP DIN MIAMI, ALEASĂ ÎN VAMĂ

În cadrul festivalului vor avea loc concursuri importante, printre care: Romania Latin Dance Cup, ediția a VI-a, în cadrul căruia va fi desemnată perechea care va reprezenta România la World Latin Dance Cup din Miami, dar și Romania Latin Dance Cup pentru copii. La Salsa Week Team Contest se va premia cea mai bună trupă de salsa din România, iar cea mai buna pereche salsa la liber (improvizație) va fi desemnată în cadrul Free Style Contest.

Printre invitați se numără artiști români, cele mai bune școli de salsa din România și dansatori din Statele Unite ale Americii, Suedia, Italia, Columbia, Cuba, Franța, Republica Dominicană și Bulgaria. Este vorba despre: Albert Torres, Juan „Pachanga” Matos, Nina & Zerjon, Ramark Dance Company, Marvin Ramos, Andrea & Silvia, Extravagance Dance Company, Ibra Chavez. Pambos & Eli, Pasty & Hilde, Iron Mams & Anthea, Ennuel Iverson, Hakima Kim, Hicham Lokito, Starlin Belén și Orchestra Tumbaito.

Cei mai buni DJ latino din România, alături de DJ internaționali, vor crea o atmosferă incendiară timp de șapte zile și șapte nopți în Vama Veche. Aceștia sunt: DJ Dobcho din Bulgaria, DJ Raz, DJ Marius, DJ Martinelli, DJ Liviux, DJ Andy Kiz, DJ Deea, DJ Marian Schianu, DJ Monik, DJ Del Ole din România și Deej Lindt din Olanda.

O VIAȚĂ DEDICATĂ DANSULUI

Născut în Brooklyn, New York (1956), Albert Torres este un popular dansator de latino. La vârsta de cinci ani a început pregătirea de dans, demonstrând abilitățile sale de salsa în cluburile din Statele Unite și Puerto Rico. După ce s-a mutat în Los Angeles, în 1980, pentru a urmări scena tot mai mare de muzică latino, a fondat Albert Torres Productions, Inc. în 1994. Cu ambiție și multă hotărâre, a devenit și un coregraf de mare succes, compania sa preocupându-se de tinerele talente latino din Los Angeles. În 1996, Torres a primit premiul de Cel Mai Bun Salsa Club Promotor al Anului, pentru muzica latino din Latino Music Awards. Premiul a fost recunoscut prin succesul său în aducerea muzicii și dansului salsa cluburile din toată zona Los Angeles. Celebrul actor Armand Assante i-a oferit lui Albert un rol de dans în filmul „The Mambo Kings”, în care joacă cu Antonio Banderas. A dansat și alături de Jack Lemmon și Walter Matthau. În „Dance with Me”, Albert Torres a apărut ca dansator principal alături de Vanessa Williams și Chayanne, în timp ce lucra ca asistent coregraf al filmului. A participat cu Jennifer Lopez la „Keenen Ivory Wayans Show”, iar în 1997 a lucrat în calitate de consultant în coregrafie și muzică în episodul-pilot „Xuca”. În 1996, Albert Torres a primit Certificatul de Apreciere din partea primarului orașului Los Angeles, pentru timpul și efortul său în organizarea coregrafiilor festivalului „El Baile de Los Ninos”.

