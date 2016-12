Sepsi, Bumba şi Vătăjelu, convocaţi pentru meciul României cu Insulele Feroe

Selecţionerul Anghel Iordănescu a anunţat, duminică seară, lotul de 25 de jucători pentru meciul cu naţionala Insulelor Feroe, din preliminariile EURO 2016, printre fotbaliştii convocaţi numărându-se Laszlo Sepsi, Claudiu Bumba (ambii de la ASA Tg. Mureş) şi Bogdan Vătăjelu (CS U. Craiova). Partida dintre România și Insulele Feroe este programată duminică, 29 martie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Iordănescu a convocat următorii jucători - portari: Costel Pantilimon (Sunderland), Silviu Lung jr. (Astra Giurgiu), Cristian Bălgrădean (CS U. Craiova); fundaşi: Vlad Chiricheş (Tottenham Hotspur), Florin Gardoş (Southampton), Dragoş Grigore (Toulouse), Răzvan Raţ (PAOK Salonic), Paul Papp (Steaua București), Cristi Manea (FC Viitorul), Cosmin Moţi (Ludogoreţ Razgrad), Bogdan Vătăjelu (CS U. Craiova), Laszlo Sepsi (ASA Tg. Mureş); mijlocaşi: Lucian Sânmărtean (Al Ittihad), Gabriel Torje (Konyaspor), Mihai Pintilii și Dan Nistor (ambii Pandurii Tg. Jiu), Adrian Popa, Andrei Prepeliţă, Alexandru Chipciu și Cristi Tănase (toţi de la Steaua Bucureşti), Claudiu Bumba (ASA Tg. Mureş); atacanţi: Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Florin Andone (Cordoba), Raul Rusescu (Steaua Bucureşti), Claudiu Keşeru (Al Gharafa).

Pentru întâlnirea cu Insulele Feroe, „Generalul” nu se va putea baza pe serviciile unor jucători importanți, portarul Ciprian Tătărușanu și atacantul Ciprian Marica fiind accidentați. În plus, Anghel Iordănescu a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că și fundaşul Răzvan Raţ are o problemă de sănătate şi deocamdată nu ştie dacă îl poate folosi în partida cu Insulele Feroe, Sânmărtean este răcit, Dragoş Grigore este accidentat, Torje acuză o miozită, iar Prepeliţă a primit o lovitură puternică în ultimul meci din campionat. Iordănescu a afirmat că meciul cu Insulele Feroe nu va reprezenta o formalitate, subliniind că jucătorii trebuie să fie cât mai concentraţi: „Echipa naţională conduce grupa şi ne dorim cu toţii ca la finalul săptămânii să ne consolidăm poziţia. Meciul cu Feroe trebuie câştigat. Nu va fi o simplă formalitate. Va trebui să abordăm jocul cu multă concentrare, Feroe are unsprezece jucători care evoluează în străinătate. Trebuie să dăm dovadă de determinare şi să rezolvăm jocul cât se poate de repede”, a spus selecţionerul României.