„September”a îndrăgit... preţurile din România

„September”, cea mai cunoscută artistă din Suedia a ultimilor ani, dar şi unul dintre numele importante ale momentului în muzica dance din Europa, se află, de mai bine de o săptămînă, în România. Artista îşi promovează cel mai nou album, intitulat „Dancing Shoes”, printr-un turneu care cuprinde şapte oraşe din România. La show-ul din capitală al vedetei au participat numeroşi artişti români, printre care Marius Moga, Iulia Vîntur, „Wassabi”, „Fly Project”, Rudi de la „Activ”, Cristina Rus, Giulia.

Mai mult, vedeta din Suedia a vizitat castelul Bran, casa celebrului… Dracula, a mîncat preparate tradiţionale româneşti şi a făcut cumpărături. Artista s-a arătat extrem de încîntată de căldura cu care a fost primită în România, de mîncarea românească, de peisajele de aici şi de preţurile mici.

Turneul „September” în România continuă la Sibiu, în această seară, apoi la Timişoara. Ultimul oraş din turneul „Dancing Shoes” este Iaşi, unde „September” va cînta pe data de 9 noiembrie. În prima săptămînă de turneu, peste 2000 de români au dorit sa fie alături de „September”, artista care a devenit cunoscută în România datorită hiturilor „La La ( Never Give It Up)”, „September All Over” sau „Satelites”. Cel mai nou single „September” se numeşte „Can’t Get Over” şi promovează albumul „Dancing Shoes”. Prin intermediul acestui turneu, interpreta doreşte să le mulţumească fanilor din România, pentru că îi ascultă muzica.