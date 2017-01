September, în concert la Bucureşti

Petra Marklund, alias September, va susţine un concert la Bucureşti, vineri, la Turabo Society Club. Petra Marklund, originară din Suedia, a intrat pentru prima dată în studioul de înregistrări la vîrsta de 12 ani, bazîndu-se pe vocea ei şi pe sprijinul părinţilor. Nu după multă vreme, Petra s-a alăturat unei formaţii rock, pe care a părăsit-o după terminarea liceului, cînd a obţinut un contract cu Stockholm Records, sub marca căreia a lansat albumul său de debut, intitulat „September\".

La începutul anului 2005, ea şi-a lansat cel de-al doilea album, „In Orbit\", care s-a bucurat de un succes neaşteptat în Europa, iar single-ul „Satellites\", inclus pe acest material discografic, a obţinut poziţii fruntaşe în topurile de specialitate. La numai un an, September a promovat piesa „Cry For You\", care, în scurt timp, a ajuns numărul 1 în topul Billboard, unde a staţionat timp de trei săptămîni. Al treilea album al său, lansat în anul 2007, intitulat „Dancing Shoes\", i-a adus artistei multe aprecieri din partea criticilor şi aplauze în rîndul fanilor. Odată cu lansarea albumului, ce include hiturile „Can\'t Get Over\" şi „Until I Die\", September face o schimbare radicală, adoptînd un nou look, mult mai modern.