Septuagenară, ţinta hoţilor

I-AU FURAT TOT

O femeie de 74 de ani din Constanţa trăieşte un adevărat cosmar. Lucreţia Agapi locuieşte singură, într-un imobil de pe strada Viforului, din Constanţa, de aproape zece ani, de când soţul şi băiatul ei au murit. Septuagenara se plânge că, în ultima vreme, casa ei este frecvent călcată de hoţi. Dintr-o gospodărie, în care avea aproape strictul necesar, femeia nu a mai rămas decât cu... ramele de la geamuri. În ajutorul ei au sărit şi vecinii care o ajută şi îi mai dădeau câte o pătură, o pernă, pentru a putea dormi în imobil, însă în scurt timp îi dispareau şi acestea. Lucreţia Agapi spune că a fost internată timp de câteva săptămâni la spitalul de la Agigea, fiind bolnavă de TBC. „Când am venit acasă, nu am mai găsit nimic. Nici măcar geamurile. Mi-au furat tot ce aveam. Ce nu au vrut, au aruncat pe jos. Mi-au spart locuinţa de mai multe ori. Mi-am pus geamuri, dar degeaba... M-am trezit tot fără ele. Până şi gardul de la poartă mi l-au luat. În curând o să mă lase pe drumuri, pentru că aici abia dacă mai pot dormi“, a declarat Lucreţia Agapi. Vecinii bătrânei spun că încearcă să o ajute cum pot, însă, de fiecare dată când îi mai dau câte ceva, în scurt timp rămâne fără nimic. „Vin ţiganii şi fură tot. Nici nu se mai poate locui în casa aceasta, pentru că nici nu mai are cu ce să se învelească şi este frig pentru că nu mai are geamuri“, a declarat o vecină de-a bătrânei, Loredana Puruşniuc. Vecinii mai spun că femeia stă acum la spitalul din Agigea, pentru că celor de acolo, care îi cunosc situaţia, li s-a făcut milă de ea.

CE SPUN AUTORITĂŢILE

Oamenii legii au fost chemaţi de vecinii femeii în nenumărate rânduri, însă autorii nu au fost prinşi în flagrant pentru că reuşeau să fugă de fiecare dată. „Am auzit într-o seară foarte multă gălăgie. Nu ştiam ce se întâmplă şi, când am ieşit afară, am văzut hoţii cum îi furau mobila. Am sunat la poliţie însă, până la venirea lor, hoţii au fugit“, a adăugat Loredana Puruşniuc. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Constanţa s-au deplasat la adresa respectivă ori de câte ori au fost chemaţi. „Noi facem cercetări şi verificări în acest caz, pentru a depista autorii, iar în cazul în care aceştia vor fi prinşi, vor fi prezentaţi Parchetului. S-au efectuat cercetări criminalistice, s-au luat probe, iar acum aşteptăm rezultatele pentru a-i putea identifica pe autorii furtului“, a precizat cms. Lucian Dinulescu, adjunctul şefului Secţiei 5 Poliţie Constanţa.