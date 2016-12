Sepultura concertează în România, în iunie

Trupa braziliană Sepultura, unul dintre numele grele ale scenei metal internaţionale, va putea fi urmărită şi de fanii români, în concert, la Arenele Romane din Bucureşti. Supershow-ul celor de la Sepultura se va desfăşura pe 7 iunie, în cadrul celei de-a doua ediţii a festivalului Metalhead Meeting.

Brazilienii vin în România chiar în anul în care sărbătoresc 30 de ani de carieră şi se află în turneul de promovare a celui mai recent material discografic, „The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart“. Lansat în 2013, albumul este inspirat de una dintre capodoperele cinematografiei clasice, „Metropolis“ (1927).

Celelalte cinci trupe de pe afişul festivalului, dintre care încă doi headlineri de talie internaţională, vor fi anunţate în cel mai scurt timp de organizatori.

Biletele se por procura la preţuri diferite, în funcţie de poziţionarea locurilor şi de perioada de achiziţionare. Astfel, preţul biletelor este de 65 de lei - Acces General, 90 de lei - Golden Circle, până pe 3 martie, 80 de lei - Acces General, 110 lei - Golden Circle, până pe 6 iunie, 100 de lei - Acces General, 140 de lei - Golden Circle în ziua concertului şi la intrare. Numărul de bilete în zona Golden Circle (în faţa scenei) este limitat la 500.

Biletele se pot procura şi online, de pe iabilet.ro, myticket.ro, bilete.ro, biletoo şi eventim.ro.

Trupa Sepultura s-a format în 1984, în perioada de glorie a metalului, în Belo Horizonte, Brazilia. Trupa este o forţă majoră a thrash metalului şi death metalului, cu influenţe de hardcore punk şi industrial metal. Cu 13 albume de studio la activ, cel mai recent din 2013, brazilienii au vândut milioane de albume în cei 30 de ani de carieră.

În prezent, Sepultura este formată din: Andreas Kisser, Paulo Jr., Eloy Casagrande şi Derrick Green, solistul trupei încă din 1997, după plecarea lui Max Cavalera. Printre cele mai cunoscute piese ale formaţiei se numără: „Roots Bloody Roots", „Arise", „Refuse Resist", „Ratamahatta", „Territory" sau „Attitude".