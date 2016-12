”Seră inteligentă” pentru salvarea comunităților defavorizate! Proiect gândit de 4 copii!

Zonele deșertice din lume, dar și zonele aride din sudul Olteniei, centrul Moldovei și al Dobrogei se confruntă frecvent cu secete crunte, iar satele mici din aceste regiuni trec cu greu peste problemele climatice, când recoltele sunt afectate, iar resursele de apă și mâncare sunt destul de puține. Pentru a veni în ajutorul acestor comunități mici, 4 mirciști de clasa a X-a, Bogdan Cristian Dincă, Tina Alina Sandu, Paul Andrei Sava și Răzvan Mihai Ursu, au gândit un proiect de construire a unei sere inteligente, care să le ofere locuitorilor energie, hrană și apă într-o zonă în care astfel de resurse sunt inexistente.

SERĂ INTELIGENTĂ AUTONOMĂ Așa au ajuns să realizeze proiectul serei inteligente, construită dintr-o sticlă specială ce are proprietatea de a capta și apoi stoca energia solară, unde locuitorii vor putea cultiva plante care să le asigure necesarul de hrană. ”Sticla specială are proprietatea de a colecta energia solară necesară plantelor, dar și de a capta și stoca energie pentru zilele când cerul este acoperit de nori. Am realizat noi un prototip al acestui tip de sticlă și am văzut că funcționează, reușind să alimentăm un motoraș de mici dimensiuni cu sticla noastră care este jumătate acoperită cu celule solare și jumătate lăsată liberă pentru ca razele soarelui să ajungă la plante”, a explicat Răzvan, unul din membrii echipajului. S-au gândit și la necesarul de apă, așa că au proiectat un puț care să ajungă în pânza freatică și de unde să aducă apă în seră atât pentru a uda plantele, cât și pentru a răcori sera și magazia de depozitare. ”De asemenea, pentru că zonele deșertice sunt sărace în materiale lemnoase, ne-am gândit ca deșeurile rezultate din activitatea agricolă să fie transformate, cu ajutorul unei prese, în compost și apoi în peleți, care, prin ardere, produc o cenușă ce poate fi folosită ca îngrășământ”, a explicat Tina. S-au gândit la toate, așa că au creat un sistem de ventilație a serei și magaziei de depozitare - care ar fi construită la 10 metri în pământ, unde temperaturile sunt mai scăzute, iar alimentele se pot păstra mai bine -, dar și o sursă de producere a focului, pe bază de lentile, copiii apelând, în acest sens, la cunoștințele acumulate la școală.

COSTURI MICI Coordonatorul celor 4 elevi ai Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, profesorul de fizică Ion Băraru, a explicat că întregul proiect a fost realizat prin colaborarea și lucrul constant de la cercul de excelență în fizică, iar costurile sunt mai mici decât cele pentru realizarea unei construcții similare clasice.

Premiul I pe țară la concursul Play Energy

Ideea celor 4 elevi a fost considerată cea mai bună din acest an de către Enel, așa că a câștigat marele premiu al concursului Play Energy în faza națională. Aceștia au câștigat o excursie în Italia, la Roma unde are loc premierea internațională în cadrul competiției, iar CNMB a obținut suma de 6.000 de lei pentru dotarea unui laborator. ”Este prima noastră participare la acest concurs și se pare că am fost norocoși. Ne-am dori ca proiectul pe care l-am gândit să fie pus în practică de către Enel pentru a ajuta concret comunitățile defavorizate”, a precizat prof. Băraru. Nu este prima dată când un liceu din județul Constanța a câștigat marele premiu la concursul Play Energy, laureați fiind în anii trecuți elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, dar și cei de la Colegiul Național ”Regina Maria” din Constanța.