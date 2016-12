Şerban Mihăilescu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Senatorul Şerban Mihăilescu a fost condamnat, prin decizia de marţi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Armele de vânătoare”, însă decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Astfel, instanţa supremă a decis să îl condamne pe Mihăilescu pentru cele două infracţiuni de care era acuzat - primire de foloase necuvenite şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor - la o pedeapsă de cinci luni de închisoare şi una de un an de închisoare. Judecătorii au decis ca Mihăilescu să execute pedeapsa cea mai grea, de un an de închisoare, care însă a fost suspendată, pe un termen de încercare de trei ani. Totodată, ÎCCJ a dispus confiscarea a şapte arme de vânătoare, aflate în custodia IGPR.