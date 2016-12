Şerban Mihăilescu, şantajat de procurori să-l incrimineze pe Năstase (?!)

Senatorul Şerban Mihăilescu, fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, a fost audiat, ieri, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în dosarul în care este acuzat că ar fi primit nouă puşti de vânătoare de la fostul său consilier, Fănel Păvălache. Mihăilescu a susţinut în faţa instanţei că nu i-a solicitat niciodată şi nu a avut vreo înţelegere cu Păvălache pentru a-i procura arme de vânătoare, nici pentru sine şi nici pentru alte persoane. Totuşi, senatorul a recunoscut că în 2002 a fost chemat de către fostul său consilier să coboare în curtea Guvernului pentru a-i prezenta mai multe arme de vânătoare, despre care Păvălache spunea că sunt de colecţie şi pe care intenţiona să le cumpere: “Probabil mi-a solicitat punctul de vedere pentru că avea încredere în opinia mea referitoare la armele pe care urma să mi le prezinte. În parcare, la maşină, mai erau două persoane despre care am aflat ulterior că sunt angajaţi ai unui magazin de arme. Unul dintre aceştia a desfăcut o cutie în care se afla o armă, pe care, însă, nu am atins-o. Nu mi s-a părut a fi o armă de colecţie, însă nu mi-am exprimat nicio opinie şi am urcat înapoi în biroul meu”. De asemenea, fostul ministru a spus că nu ştie cum au ajuns acele arme în vila Snagov 5, aparţinând RAPPS şi pe care obişnuia să o mai închirieze în regim hotelier pentru diverse ocazii. În plus, Mihăilescu a arătat că a aflat despre arme abia în 2006, când a fost chemat la DNA. Potrivit senatorului, procurorii anticorupţie i-ar fi spus de mai multe ori, sub auspiciile scoaterii de sub urmărire penală, să declare că armele pe care le-ar fi primit de la Păvălache erau destinate fostului premier: “În 2006 am fost chemat la DNA şi procurorii mi-au spus că dacă declar că acele arme sunt pentru Adrian Năstase nu o să păţesc nimic. Am refuzat şi am fost chemat a doua zi din nou, când mi s-a reiterat să declar acelaşi lucru despre fostul premier şi, pentru că mi-am păstrat declaraţia, am fost pus sub învinuire”. Următorul termen al procesului a fost fixat pentru 24 februarie, când judecătorii îl vor audia pe denunţător, adică fostul său consilier, Fănel Păvălache.