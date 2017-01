Şerban Mihăilescu va fi audiat în Comisia juridică a Senatului

Senatorii din Comisia juridică au început, ieri, discuţiile în privinţa cererii de începere a urmăririi penale adresate Parlamentului de procurorul general în cazul senatorului PSD Şerban Mihăilescu, în dosarul de la Departamentul Naţional Anticorupţie (DNA) în care acesta este acuzat de primire de foloase necuvenite şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Preşedintele Comisiei juridice, senatorul PSD Toni Greblă, a declarat că, în acest moment, se ia “un prim contact” cu dosarul, urmînd ca senatorii să decidă procedura de urmat, termenele în care se va finaliza aceasta şi dacă Mihăilescu va fi sau nu audiat. Membrii Comisiei juridice au amînat discuţiile privind cererea de începere a urmăririi penale în cazul senatorului PSD Şerban Mihăilescu, ei constatînd că DNA nu a precizat, pînă în prezent, dacă deţine probe suplimentare în acest caz faţă de cele declarate nule de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Anunţul a fost făcut de senatorul PSD Toni Greblă, după circa o jumătate de oră de şedinţă. Potrivit acestuia, toţi senatorii din Comisia juridică au constatat că DNA nu a răspuns solicitării Biroului Permanent “nici pozitiv, nici negativ” şi au solicitat ca, în regim de urgenţă, Biroul Senatului să retransmită solicitarea DNA: “Faţă de răspunsul pe care îl vom primi de la DNA vom analiza lucrurile şi vom lua o hotărîre în cunoştinţă de cauză şi vizavi de poziţia pe care o are astăzi DNA cu privire la solicitarea de începere a urmăririi penale împotriva unui senator, care, la momentul în care se pretinde că s-ar fi comis nişte fapte, avea calitatea de ministru”. Greblă a explicat că probele sînt declarate nule prin efectul legii deoarece trimiterea în judecată a unui parlamentar trebuie să fie precedată de o solicitare în acest sens adresată forului legislativ: “Odată constatat de către ICCJ că sesizarea instanţei cu privire la Şerban Mihăilescu s-a făcut cu nesocotirea legii, sancţiunea este nulitatea absolută a probelor, nulitatea care poate fi invocată în orice stare a procesului”. Vicepreşedintele Comisiei juridice din Senat, democrat-liberalul Iulian Urban, a solicitat reluarea votului pentru avizarea începerii urmăririi penale a senatorului Mihăilescu, susţinînd că o adresă de răspuns a Parchetului General a fost ascunsă din dispoziţia preşedintelui Comisiei, Toni Greblă: “La Comisia juridică, cînd am discutat pe tema acordării avizului de începere a urmăririi penale în cazul Şerban Mihăilescu, am plecat de la premiza faptului că nu exista o adresă de răspuns de la Parchetul General. Spre surprinderea noastră, am aflat că, de fapt, adresa răspuns este sosită pe adresa Comisiei juridice din data de 9 decembrie 2008”. El a mai spus că, din răspunsul Parchetului General, reiese faptul că nu pot fi adunate noi probe în acest dosar, fără avizul de începere a urmăririi penale dat de Senat. Toni Greblă a respins acuzaţiile lui Urban şi a declarat că senatorii-jurişti vor reanaliza dosarul Mihăilescu în funcţie de răspunsul Parchetului General de pe lîngă ÎCCJ. Senatorii din Comisia juridică au revenit, în cursul după-amiezii, asupra deciziei de amînare a anlizării documentelor existente în dosarul primit de la DNA pe numele senatorului Mihăilescu. În cele din urmă, senatorii jurişti au decis să-l invite, în 10 martie, la audieri, pe Şerban Mihăilescu, pentru a da explicaţiiile necesare înainte de adoptarea unui aviz de aprobare sau de respingere a începerii urmăririi penale a acestuia. “După ce va fi audiat, într-un termen rezonabil, de cîteva zile, maximum o săptămînă, o să dăm un raport care să fie dezbătut de plenul Senatului”, a declarat Toni Greblă. El a mai spus că, personal, a reuşit să-şi facă o părere, la fel ca majoritatea membrilor, dar că orice membru al Comisiei poate solicita să mai analizeze datele din dosar.