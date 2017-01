Serbare de sfârşit de an terapeutic

Autismul este un sindrom, o boală profundă care condamnă copilul la o viaţă interioară, dar care nu îl privează de emoţii. În Constanţa, prin bunăvoinţa unor oameni cu suflet, micuţii sunt ajutaţi să îşi manifeste emoţiile şi să fie integraţi mai uşor în unităţile de învăţământ. Este vorba despre persoanele angajate de la Centrul de zi pentru Copiii cu Autism din cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Orizont”, care au sărbătorit vineri, împreună cu părinţii, încheierea celui de al doilea an terapeutic. Serbarea s-a desfăşurat în curtea interioară a instituţiei, iar introducerea în atmosfera festivă a fost susţinută de şeful Centrului, Stănuţa Dae. Deschiderea serbării a fost oficiată de copiii grupei mici, fiecare fiind supravegheat de câte un terapeut. Cu ajutorul unor materiale pentru abilităţi practice, micuţii au pus în scenă, pas cu pas, versurile unui cântec pentru copii.

COPII NEÎNREGISTRAŢI. “Capacitatea Centrului este de 32 de copii, însă anul acesta am făcut o excepţie, am primit un copil în plus, care prezenta risc de instituţionalizare. Dintre aceştia, 16 au dreptul la încă un an de terapie”, a declarat Stănuţa Dae. În ultimii doi ani, 69 de pacienţi au fost înscrişi în cadrul Centrului, însă numai o parte a urmat programul în întregime. Părinţii fie au fost prost sfătuiţi de persoane din cercul lor, fie s-au mutat din oraş, motiv pentru care au fost determinaţi să-şi retragă copiii. Înscrierile în următorul an terapeutic au loc în perioada 15 august – 30 septembrie 2011. “În Constanţa sunt peste 300 de copii cu autism, oficial înregistraţi, dar sunt foarte mulţi părinţi care nu îi înregistrează pe cei mici”, a adăugat Stănuţa Dae. Perioada de debut a terapiei trebuie să înceapă la o vârstă foarte fragedă. Cu cât copilul este mai mic, cu atât terapia are şanse mai mari să producă progres. Centrul de zi pentru Copiii cu Autism este înfiinţat în totalitate din fonduri ale autorităţilor locale, la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa.