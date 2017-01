Serbia - România, duelul antrenorilor... sârbi!

A doua rundă din Grupa A a Ligii Europene de volei feminin anunţă unul dintre cele mai interesante dueluri ale acestei ediţii. Confruntările Serbia - România, programate sâmbătă (ora 21.15) şi duminică (ora 19.00), la Smederevo, aduc faţă în faţă doi renumiţi antrenori sârbi, Zoran Terzic, respectiv Darko Zakoc. Dacă lupta din teren are o favorită certă, Serbia, cea de pe banca tehnică se anunţă una extrem de interesantă. „Serbia are rezultate mult mai bune decât Bulgaria. Jucăm şi la ele acasă şi am înţeles că echipa este completă. Ne aşteptăm la două partide mult mai dificile decât cele cu Bulgaria. Sperăm să ne ridicăm din nou la nivelul jocului arătat în al doilea meci cu Bulgaria şi poate de această dată vom gestiona mai bine o situaţie avantajoasă pentru noi. Mergem cu gândul să reuşim două meciuri bune”, a declarat căpitanul echipei tricolore, Alina Albu. Calificată la Campionatul Mondial din Japonia, care va avea loc în luna octombrie a acestui an, reprezentativa condusă de Zoran Terzic, antrenorul campioanei României, CSU Metal Galaţi, se află în plină pregătire pentru această competiţie. Drept urmare, câştigătoarea ediţiei trecute a Ligii Europene abordează această întrecere cu jucătoarele de bază. „Au jucătoare foarte bune. Avem o misiune grea, dar important este să respectăm cerinţele antrenorului nostru şi cred că nu ne vom face de râs. Vor fi două întâlniri foarte utile pentru noi”, a declarat extrema tricoloră Irina Radu. Vineri, echipa României a ajuns la Smederevo. Tot în Grupa A, sâmbătă (ora 20.00) şi duminică (ora 19.30), la Crawley, Marea Britanie întâlneşte Bulgaria. În Grupa B, vineri, s-au disputat următoarele întâlniri: Grecia - Turcia 3:2 (25:19, 19:25, 25:21, 25:27, 15:12) - al doilea meci, sâmbătă, ora 18.00 şi Spania - Israel 3:2 (25:12, 26:24, 19:25, 19:25, 21:19) - al doilea meci, sâmbătă, ora 19.00.

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 4 2 2 6: 6 6

2-3. Serbia 2 2 0 6: 0 4

2-3. Bulgaria 2 2 0 6: 0 4

4. Marea Britanie 4 0 4 0:12 4