Serbia îi oferă lui Strauss-Kahn un post de consilier

Vicepremierul sârb, Aleksandar Vucici, a anunţat miercuri că a discutat cu fostul director al Fondului Monetar Internaţional, Dominique Strauss-Kahn, cu privire la o posibilă angajare a acestuia în fucţia de consilier al Guvernului sârb. „Strauss-Kahn cu siguranţă nu va fi ministru, dar ar putea fi un consilier care va ajuta Guvernul să gestioneze datoria publică şi să soluţioneze alte probleme economice”, a anunţat Vucici, fără a oferi mai multe detalii. O sursă guvernamentală a anuţat marţi că, în contextul pregătirilor pentru o remaniere a Guvernului, autorităţile sârbe au luat legătura cu Strauss-Kahn, dar o sursă apropiată economistului a negat aceste informaţii. „Noi nu am avut decât un prim contact, dar el cere mulţi bani pentru serviciile sale”, a precizat această sursă.

Strauss-Kahn, în vârstă de 64 de ani, a fost constrâns să demisioneze de la conducerea FMI, după ce a fost inculpat, în mai 2011, că a agresat sexual o cameristă de origine guineeană, în apartamentul său de la hotelul Sofitel din New York. Urmărirea penală, abandonată iniţial, a luat sfârşit după un an, prin încheierea unui acord amiabil între cele două părţi, pentru a evita un proces civil. Fostul şef al FMI, care a scăpat de un proces în SUA, va fi judecat în Franţa, anul viitor, împreună cu alte 12 persoane, pentru proxenetism în formă agravată. Vucici a afirmat că „acuzaţiile aduse lui Strauss-Kahn sunt problema altor state, nu a Serbiei”. Strauss-Kahn activează în calitate de conferenţiar şi consultant atât în Franţa, cât şi în străinătate. El a fost invitat deja, în această calitate, în Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Maroc şi Coreea de Sud. După un an de activitate, Guvernul sârb a anunţat, pentru următoarele săptămâni, o remaniere care îi va premite să se concentreze asupra negocierilor de aderare la UE şi redresării economice a statului. Serbia, care a obţinut, în iunie, aprobarea deschiderii până în ianuarie a negocierilor de aderare la UE, cunoaşte o contractare a economiei cu 1,7%, datoria sa depăşeşte 60% din Produsul Intern Brut (PIB), în timp ce rata şomajului atinge 24%.