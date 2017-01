Serbia riscă să piardă ajutoarele americane

Serbia ar putea pierde ajutoarele americane, în valoare de 50 de milioane de dolari, dacă nu cooperează cu Washingtonul, extrădînd un tînăr sîrb care a bătut un student american, aflat în comă de cîteva luni. Este vorba despre Miladin Kovacevic, un sîrb de 21 de ani, care s-a bătut la începutul lunii mai cu un tînăr american, Bryan Steinhauer, într-un bar din campusul Universităţii Binghamtom, în nordul statului de New York. Studentul american este în comă de la incident. Miladin Kovacevic s-a întors în Serbia, după ce a fost eliberat pe cauţiune de justiţia americană. El a plătit 100.000 de dolari şi a predat autorităţilor paşaportul. A reuşit totuşi să părăsească SUA, după ce a obţinut de la Consulatul sîrb de la New York un paşaport temporar. El era convocat de justiţia americană pentru 1 august, dar nu s-a prezentat, ceea ce a determinat un senator de New York să ameninţe cu suspendarea ajutoarelor pentru Serbia, dacă nu cooperează în acest caz.

Senatorul democrat de New York, Charles Schumer, a declarat că, în consecinţă, va cere Legislativului să revadă ajutorul acordat de SUA Serbiei, în valoare de 50 de milioane de dolari pe an. Senatorul şi colega sa Hillary Clinton ameninţaseră Serbia cu “consecinţe serioase”, dacă nu cooperează în acest caz. “Nu vom fi mulţumiţi atîta timp cît Kovacevic nu se va întoarce în SUA pentru a se supune justiţiei”, a avertizat senatorul Schumer.