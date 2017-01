Serbia şi Rusia resping noul proiect de rezoluţie în privinţa Kosovo

Rusia, care are drept de veto în cadrul Consiliului de Securitate ONU, format din 15 naţiuni, se opune independenţei Kosovo, provincie sîrbă cu populaţie majoritar albaneză, şi a respins noul proiect propus de statele occidnetale. Ambasadorul rus la ONU, Vitaly Ciurkin, a declarat că ţările occidentale sînt în asentimentul Rusiei, care cere negocieri suplimentare. Provincia Kosovo s-a aflat timp de aproape opt ani sub administraţia ONU. Dacă Rusia refuză să accepte planul, statele occidentale trebuie să decidă dacă să continue acest demers. Rusia are însă un argument forte susţinînd că acordarea independenţei pentru Kosovo va stabili un precedent periculos ce s-ar putea aplica altor regiuni, cum ar fi provincia separatistă Abhazia.

Noua propunere, care face o referire clară la albanezii din Kosovo, „cere ca părţile să evite să facă vreo declaraţie unilaterală privind statutul final pe parcursul acelei perioade de negocieri”. Documentul nu menţionează deloc termenul „independenţă”, însă subliniază mai multe puncte ale planului lui Ahtisaari, ce favorizează o desprindere de Serbia. La rîndul său, Serbia a respins proiectul de rezoluţie propus de SUA, Marea Britanie şi Franţa în Consiliul de Securitate. Documentul prevede negocieri suplimentare în decurs de 120 de zile. Dacă vor eşua, rezoluţia presupune intrarea în vigoare în mod automat a planului elaborat de trimisul ONU, Martti Ahtisaari, excepţie făcînd cazul în care Consiliul de Securitate ia o altă decizie după o evaluare.

Serbia speră să fie pregătită să adere la UE pînă la începutul anului 2011 şi doreşte să nu se ia o decizie în cazul Kosovo pînă atunci. Adaptarea legislaţiei sale la cea europeană ar garanta o autonomie largă pentru provincie şi argumentele pro-independenţă s-ar diminua din importanţă. Dse altfel, UE a avertizat joi Kosovo cu privire la o declaraţie de independenţă „iresponsabilă. Totodată, deputaţii germani au aprobat joi prelungirea cu un an, pînă la jumătatea lui 2008, a mandatului forţelor armate germane din cadrul KFOR, forţa internaţională a NATO în Kosovo. Germania, care asigură în prezent comanda acestei forţe de menţinere a păcii între albanezi şi sîrbi, a contribuit cu aproape 2.500 de soldaţi, dintr-un total de 18.000.