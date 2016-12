Serena Williams, în finală la US Open

Numărul 1 mondial, americanca Serena Williams, s-a calificat în finală la US Open, ultimul Grand Slam al anului, unde va juca în compania danezei Caroline Wozniacki. Williams, dublă deţinătoare a titlului, a trecut în semifinale de rusoaica Ekaterina Makarova, scor 6-1, 6-3, în timp ce Wozniacki a beneficiat de abandonul chinezoaicei Peng Shuai. Serena va încerca să câştige un al 18-a titlu major, primul din acest an. Pentru al şaselea titlu la US Open, ea va trebui să o învingă pe Wozniacki, una dintre cele mai bune prietene, pe care a învins-o de opt ori în nouă întâlniri. Wozniacki va juca a doua finală de Grand Slam a carierei, la cinci ani după înfrângerea, tot la US Open, în fața belgiencei Kim Clijsters.