Serena Williams: „Sunt unul dintre fanii Simonei Halep”

Jucătoarea Serena Williams, locul 1 WTA, a lăudat evoluţiile Simonei Halep, locul 3 WTA, şi a afirmat că este fanul româncei, pentru modul în care luptă şi pentru atitudinea pe care o are pe teren, informează site-ul WTA. "Jocul ei a fost extraordinar. Joacă atât de bine şi este atât de plăcut să o vezi evoluând. Este atât de tânără şi îmi place să o văd jucând. Sunt unul dintre fanii ei. Îmi place atitudinea ei de pe teren. Îmi place cum se motivează, îmi place cum luptă, îmi place cum joacă. Cred că este frumos să o vezi şi e diferită, este cu adevărat un tip de joc energic", a declarat Williams. Sportiva americană în vârstă de 33 de ani a precizat că nu a avut o evoluţie foarte bună în partida cu Simona Halep de la Miami Open. "Am avut un meci amuzant. Cred că a fost din racheta mea. Am avut şanse în setul secund, dar nu le-am fructificat. Este ceva ce nu trebui să mai repet la viitoarele Grand Slam-uri", a precizat Williams.