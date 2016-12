Serena Williams, supusă unor teste medicale înaintea debutului la Miami

Americanca Serena Williams, numărul unu mondial în tenisul feminin, va fi supusă unor teste medicale, marți, pentru a afla dacă este aptă să joace la turneul WTA de la Miami, care debutează în a doua zi a săptămânii. Serena s-a retras înaintea meciului programat vineri, în semifinale la Indian Wells, contra româncei Simona Halep, din cauza unei accidentări la genunchiul drept, și va fi consultată marți de un medic, transmite DPA. Williams, principala favorită la Miami, ar trebui să intre în competiție vineri, direct în turul secund, împotriva învingătoarei dintre compatrioata sa și românca Monica Niculescu. La Indian Wells, în turul al doilea, Serena a dispus cu 7-5, 7-5 de Niculescu. Serena, ca și sora sa Venus, locuiește foarte aproape de locul de desfășurare al turneului, la Palm Beach Gardens. Cele două au împreună nu mai puțin de zece titluri la Miami, Venus câștigând competiția de trei ori, iar Serena de șapte, între care se află și edițiile 2013 și 2014. Simona Halep nu a jucat anul trecut la Miami, turneu la care nu a reușit să treacă până acum de turul al treilea. Românca este prima jucătoare care câștigă trei titluri în acest an (Shenzhen, Dubai și Indian Wells) și una dintre cele trei care au trecut de 20 de victorii WTA în 2015: ea are 20, ca și Karolina Pliskova (Cehia), în timp ce Timea Bacsinszky (Elveția) are 2.