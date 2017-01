Şereş, “acuzat din nou de aceleaşi lucruri ca în urmă cu un an”

Fostul ministru al Economiei, Codruţ Şereş, s-a prezentat, ieri dimineaţă, la Parchetul instanţei supreme, în dosarul privind privatizările unor societăţi energetice româneşti. La intrarea în sediul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Şereş a declarat că este “o procedură regulată” şi că probabil i se vor citi învinuirile din nou, deoarece a început campania electorală: “Este un dosar politic şi stupid, pentru că e greu să spui în 2008 că modernizarea de la Porţile de Fier, începută în 1997, este numai responsabilitatea ministrului Şereş”. Întrebat despre proiectul de ordonanţă privind vînzarea a 8% din acţiunile Petrom către angajaţi, Şereş a spus că legea arată că acţiunile salariaţilor trebuie vîndute în aceleaşi condiţii ca şi în cazul OMV. El a precizat că proiectul de ordonanţă a fost promovat de Ministerul Economiei, însă nu a existat consens între miniştri în legătură cu acesta. La ieşirea din sediul Parchetului ICCJ, Şereş a declarat că procurorii i-au prezentat aceleaşi învinuiri ca în urmă cu un an în dosarul Hidroelectrica, iar în cauza privind privatizările strategice nu s-a mai întîmplat nimic pentru că dosarul este încă la Senat: “Ceea ce este amuzant este că, după afirmaţiile procurorilor, starea de pericol din sistemul energetic naţional persistă. Ori, într-un an, aţi constatat cu toţii că sistemul energetic naţional nu e în niciun fel de pericol”. El a adăugat că este acuzat că ar fi favorizat subminarea economiei naţionale, întrucît nu a schimbat conducerea de la Hidroelectrica: “Conducere care şi astăzi este în funcţie, ca şi celelalte persoane care, în momentul de faţă, sînt fie vicepreşedinţi la Agenţia de Reglementare în domeniul Energiei Electrice, fie în alte funcţii de la diverse alte societăţi, sînt şi ei acuzaţi. Mi se pare extrem de grav să acuzi de subminarea economiei naţionale în urmă cu un an şi jumătate, iar aceleaşi persoane în continuare să fie pe funcţie, iar la Parchet să-l aduci pe ministru“. În privinţa raportului care semnala disfuncţionalităţile de la Hidroelectrica, Şereş a afirmat că oricine poate să fabrice un raport. În urmă cu o zi a fost audiat la Parchetul ICCJ fostul vicepremier Marko Bela, care a dat declaraţii ca martor în legătură cu ordonanţa de urgenţă privind vînzarea acţiunilor Petrom. În acelaşi dosar, săptămîna trecută au fost audiaţi ca martori prim-vicepreşedintele PDL Adriean Videanu, fostul ministrul al Finanţelor Ionuţ Popescu şi preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu, fost ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.