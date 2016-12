Sergentul Bowe Bergdahl, erou sau dezertor?

Eliberarea în Afganistan a sergentului Bowe Bergdahl, primită cu mândrie de oficiali americani civili şi militari, a provocat o polemică asupra condiţiilor capturării sale, unii tovarăşi de arme neezitând să-l acuze de dezertare şi cerând să fie sancţionat. Casa Albă şi Pentagonul şi-au exprimat satisfacţia că a fost onorată promisiunea de a nu lăsa un camarad pe teren şi de a recupera un militar ţinut prizonier cinci ani, chit că a fost schimbat cu cinci cadre talibane. Pancarte pe care se putea citi mesajul ”Bowe, în sfârşit liber” au invadat străzile oraşului Hailey din Idaho, unde a crescut, însă o polemică asupra circumstanţelor dispariţiei sale - pe 30 iunie 2009, pe când se afla într-un avanpost în provincia Paktika - s-a instalat rapid. Anumiţi militari, inclusiv membri din unitatea sa, îl acuză pe Bowe Bergdahl că nu şi-a făcut datoria şi a abandonat postul, ba chiar că a dezertat şi a vrut să fugă în India. ”Este în siguranţă şi a venit timpul să se spună adevărul”, afirmă Nathan Bradley Bethea, un fost ofiţer, care a participat la căutări. ”Iar adevărul este că Bergdahl era un dezertor şi că militari din unitatea sa au murit încercând să-l găsească”, scrie el într-un articol publicat pe site-ul The Daily Beast. Şase militari au fost ucişi, potrivit acestuia, în vara lui 2009, în operaţiunile de căutare. Militarul din cadrul Blackfoot Company, în vârstă de 23 de ani la vremea respectivă, a părăsit baza pe jos, lăsând în urmă casca şi arma, dar luând busola, acuză Bethea, exprimându-şi totodată compasiunea faţă de suferinţele lui Bowe Bergdahl în cursul detenţiei. Un grup „Bowe Bergdahl Is NOT A Hero“ a postat pe Facebook o petiţie prin care cere ca militarul să fie pedepsit pentru abandonarea postului. ”A plecat. El era acolo pentru a ne proteja şi, în loc să facă asta, a hotărât să-şi croiască propriul drum, fără să-i pese de vieţile pierdute ale militarilor care au încercat să-l găsească”, a denunţat, la CNN, soldatul Jose Baggett, membru al unităţii acestuia.

Potrivit colonelului Steven Warren, un purtător de cuvânt al Pentagonului, dispariţia lui Berdgahl nu a fost clasată ca o abandonare a postului sau ca o dezertare. În cursul detenţiei, el a fost, de altfel, promovat în două rânduri şi urmează să fie promovat la termen din nou, în iunie. ”L-am adus acasă. Ne-am respectat principiul de a nu abandona niciodată un camarad. Va avea timp, în viitor, să gestioneze toate aceste probleme cu privire la circumstanţele capturării sale”, a pledat colonelul. Însă unii oficiali americani recunosc, cu jumătate de gură, că este necesar un răspuns. ”Nu avem, în continuare, o idee precisă despre ceea ce a provocat plecarea sa de la bază în acea noapte”, a recunoscut, pentru CNN, un purtător de cuvânt al Pentagonului, contraamiralul John Kirby. Bowe Bergdahl a fost transferat, duminică, din Afganistan la un spital militar american în Landstuhl, Germania, unde a fost internat pe o perioadă nedeterminată. ”O anchetă va avea loc”, potrivit unui purtător de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney. ”El face în continuare parte din armată şi, evident, Departamentul Apărării va continua să evalueze toate circumstanţele din jurul detenţiei şi captivităţii sale iniţiale”, a declart Carney.

Dezertarea pe timp de război este pasibilă, teoretic, cu pedeapsa cu moartea în SUA. Pe reţelele de socializare, mulţi consideră că, indiferent de acţiunile din trecut, Bowe Bergdhal a suferit suficient în cei cinci ani de captivitate. În 2004, sergentul Charles Robert Jenkins, care a dezertat din post, de la frontiera intercoreeană, în 1965 şi care a petrecut aproape 40 de ani pe mâna nord-coreenilor, înainte să fie eliberat, a fost condamnat la 30 de zile de detenţie.