Serghei Lavrov cântă la chitară în timpul liber

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, afirmă că este... greu de enervat, datorită unei experienţe diplomatice bogate, şi a recunoscut că poartă tricouri ale brandului rus ”Oamenii politicoşi”, devenit cunoscut după evenimentele din Crimeea, relatează agenţia Itar-Tass. ”Doar un novice îşi poate permite să-şi piardă capul când nu poate găsi o ieşire din situaţie, eu însă, slavă Domnului, am reuşit să văd multe de-a lungul carierei mele diplomatice. Răbdarea, de care are nevoie orice persoană, este foarte preţuită în profesia noastră. Sunt greu de enervat, dar nu riscaţi să verificaţi acest fapt”, glumeşte ministrul rus, într-un interviu pentru Itar-Tass, publicat ieri dimineaţă. El a relatat că a reuşit să se odihnească puţin, vara aceasta. ”Subliniez că m-am odihnit în Rusia”, a afirmat Lavrov, menţionând că, atunci când a acceptat postul de ministru de Externe, i-a cerut preşedintelui Vladimir Putin dreptul de a pleca la odihnă o dată pe an, fără pază şi în compania prietenilor. ”Aceasta a fost rugămintea mea, pe care Vladimir Vladimirovici Putin a susţinut-o”, a adăugat el, menţionând că preşedintele rus este ”o persoană care te lasă să-ţi expui părerea şi niciodată nu impune ultimatumuri”. De asemenea, Putin este ”foarte atent şi poate asculta ca nimeni altul”, a afirmat Lavrov.

Șeful diplomației ruse a mărturisit că îi place să cânte la chitară, dar în prezent cântă mai rar. ”Pentru aceasta trebuie să ai dispoziţie bună şi companie”, a explicat ministrul. Lavrov a recunoscut că nu este foarte interesat de gastronomie, iar în timpul liber urmăreşte posturile de ştiri din Rusia, CNN, BBC şi postul ucrainean News One.