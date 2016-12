Serghei Tiviakov a câştigat marele premiu

La Hotel Petrolul din Eforie Nord s-a încheiat ieri ediţia a patra a Festivalului Internaţional de şah, turneu organizat de clubul Siciliana Bucureşti, CS Ager Şah, BN Sind România, Primăria Eforie şi DJST Constanţa. Turneul principal, unul dintre cele mai puternice organizate în România anul acesta, a reunit la start 11 şahişti, dintre care patru mari maeştri, şi a fost câştigat de marele maestru internaţional Serghei Tiviakov (Olanda), cu 9 puncte din 10 posibile. El a reuşit 8 victorii în 10 runde plus două remize. Tiviakov a fost urmat în clasament de Viorel Iordăchescu (Moldova), cu 8,5p, Adriana Nikolova (Bulgaria) şi Bela Badea (România), ambii cu câte 7,5p. Cei doi constănţeni care s-au aliniat la start s-au clasat pe locul 6, Marian Zaim (5p), respectiv locul 7, Alexandru Kutnik (4p). Tiviakov a încasat marele premiu pus la bătaie de organizatori, în valoare garantată de 10.000 lei, Iordăchescu a primit 500 de lei, iar Nikolova şi Badea câte 400 de lei.

În turneul rezervat copiilor sub 14 ani, pe primele locuri s-au clasat David Gavrilescu 6p, Valeriu Coadă (Moldova) 6p, Laurenţiu Slănină (Moldova) 5p şi Darius Lepădatu 5p. Totalul premiilor acordate copiilor a fost de 5.750 lei, fiind premiate categoriile sub 8 ani, sub 10, sub 12 şi sub 14 ani, la masculin, respectiv sub 10 şi sub 12 ani la feminin. „Ne bucurăm că acest turneu se ţine în continuare şi sper ca organizatorul (n.r. - Dan Păsărelu, preşedintele clubului Siciliana) să depăşească problemele pe care le întâmpină la ora actuală. Pe lângă concurenţi mai ajung la Eforie şi însoţitorii acestora, vin mai mulţi turişti şi asta e bine pentru oraş. Orice competiţie sportivă, cu atât mai mult una internaţională, reprezintă un lucru benefic pentru Eforie”, a declarat Ovidiu Brăiloiu, primarul oraşului Eforie.