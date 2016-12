Sergiu Băhăian rămâne în arest

După ce, săptămâna trecută, magistraţii Tribunalului Ialomiţa au admis cererea lui Sergiu Băhăian şi a celorlalţi inculpaţi judecaţi alături de acesta de a fi lăsaţi în libertate, Curtea de Apel Bucureşti a admis, ieri, recursul procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împotriva acestei hotărâri. Procurorul DIICOT a arătat instanţei că decizia Tribunalului Ialomiţa de judecare în libertate a lui Sergiu Băhăian şi a celorlalţi 14 inculpaţi din acest dosar este nelegală pe motiv că judecătorii de la Ialomiţa nu au avut în vedere limitele mari de pedeapsă ale infracţiunilor pentru care aceştia au fost trimişi în judecată. Un alt motiv invocat de procurorul DIICOT a fost acela că Sergiu Băhăian şi ceilalţi inculpaţi s-ar putea sustrage judecăţii, precizând că instanţa ialomiţeană încă nu i-a audiat în acest caz, în cadrul cercetării judecătoreşti. În acelaşi timp, avocatul lui Sergiu Băhăian a arătat instanţei Curţii de Apel Bucureşti că presupusele infracţiunile comise de clientul său ar fi fost săvârşite în urmă cu patru ani şi că procurorii DIICOT „nu au dovedit infracţiuni recente ale acestuia“. „Însuşi procurorul care a făcut rechizitoriul a făcut referire în acest act la atitudinea mea sinceră, fapt ce a dus chiar la recuperarea unor bunuri. Chiar şi arestat am încercat şi am făcut toate eforturile şi am reuşit să plătesc o parte din suma considerată prejudiciu. Promit solemn că voi depune în continuare eforturi financiare pentru plata întregii sume considerate prejudiciu“, a declarat Sergiu Băhăian în finalul şedinţei de judecată. Sergiu Băhăian, Edward Marian Mărculescu, Gheorghe Teleagă, Mihai Dăscălete, Dan Negureanu, Marin Călin, Petru Brumă, Adrian Radu, Costin Badea, Maricel Bartic, Nicolae Dumitru, Nicolae Ionescu, Ionel Dumitru, Adela Elena Băilescu şi Ion Stoica au fost trimişi în judecată pentru înşelarea a 35 de firme din Bucureşti şi din ţară, precum şi pentru constituirea unui grup infracţional organizat.