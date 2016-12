Sergiu Lucinschi rămâne în libertate sub control judiciar

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea DNA de arestare preventivă a lui Sergiu Lucinschi, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, urmând ca acesta să fie cercetat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de șantaj și trafic de influență. Curtea Supremă a respins joi contestația DNA, după ce un alt complet a decis, pe 1 aprilie, ca Sergiu Lucinschi să fie cercetat în libertate sub control judiciar. În același dosar, Constantin Comăneanu, ofițer de poliție din cadrul DIICOT, rămâne în arestat preventiv pentru 30 de zile. Sergiu Lucinschi este acuzat de șantaj și trafic de influență, iar Constantin Comăneanu, ofițer de poliție din cadrul DIICOT, de luare de mită. "În perioada decembrie 2014 - martie 2015, inculpatul Lucinschi Sergiu, beneficiind de complicitatea altor persoane, a exercitat asupra unui om de afaceri acțiuni de constrângere, pentru a-l determina să-i remită suma totală de 4.000.000 euro, nedatorată de acesta din urmă, în vederea retragerii unei plângeri penale formulate la DIICOT pentru mai multe infracțiuni (printre care și gestiune frauduloasă)", susține DNA. Procurorii arată că Sergiu Lucinschi i-a promis omului de afaceri că va depune diligențele necesare astfel încât să fie schimbată încadrarea juridică a tuturor faptelor într-o infracțiune pentru care, la retragerea plângerii prealabile, ancheta încetează. Totodată, în același context, Constantin Comăneanu, care desfășura activități specifice în același dosar, printr-un intermediar, i-a solicitat omului de afaceri o sumă de bani, inițial neprecizată, afirmând că poate influența modul de soluționare al dosarului respectiv. "Mai mult, pentru a-i întări încrederea, Comăneanu, prin același intermediar, i-a transmis omului de afaceri o copie a plângerii depuse de Lucinschi și i-a comunicat totodată că se va lua împotriva lui măsura arestării, lucru care s-a și întâmplat ulterior. Având în vedere că informațiile se confirmaseră, după punerea sa în libertate, omul de afaceri a fost de acord să îi înmâneze intermediarului suma de 30.000 euro, din cei 50.000 de euro pretinși inițial, în vederea rezolvării favorabile a dosarului său. Din această sumă, la 30 martie 2015, persoana intermediară a remis suma de 5.000 de euro inculpatului Comăneanu, împrejurare în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante", mai spune DNA. Sursa citată menționează că, în aceeași perioadă, pentru a adăuga presiunii descrise un mijloc de constrângere și mai puternic, în concordanță cu cuantumul sumei respective, Lucinschi a pretins că are influență, direct și indirect (mediat), asupra organelor judiciare implicate în instrumentarea unor cauze penale care-l priveau pe omul de afaceri.