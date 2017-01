Sergiu Nicolaescu va ecraniza „Tragedia navei Independenţa - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti“

„Tragedia navei Independenţa - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti“, o extraordinară carte-document, semnată de jurnalistul Constantin Cumpănă şi apărută în anul 2006 la editura Telegraf Advertising, va fi ecranizată de maestrul Sergiu Nicolaescu. Este vorba despre un proiect confirmat, zilele trecute, de marele regizor, care a acceptat provocarea de realiza un film artistic inspirat de drama marinarilor de pe „Independenţa”. Sergiu Nicolaescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, că intenţionează să realizeze şi scenariul viitoarei sale pelicule, pe care îl va trimite, apoi, la concursul de proiecte organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC).

Lucrarea care va sta la baza filmului lui Sergiu Nicolaescu reprezintă volumul de debut al scriitorului Constantin Cumpănă, care s-a documentat pe parcursul mai multor ani pentru această carte, a realizat zeci de interviuri, a consultat numeroase arhive, a discutat şi a fost alături, de-a lungul timpului, de familiile victimelor şi de cei care au supravieţuit acestei tragedii. Pe 15 noiembrie 1979, în apele Mării Marmara, la intrarea în strîmtoarea Bosfor, s-a petrecut cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti, petrolierul de 150.000 tdw \"Independenţa\", construit de santierul naval Constanţa şi lansat la apă în ziua de 27 mai 1977, a fost colizionat de nava grecească \"Evriali\". În urma impactului, şi-au pierdut viaţa 42 de marinari români, iar nava a ars 29 de zile şi de nopţi. Dacă presa internaţională publica articole şi imagini apocaliptice, în presa românească, evenimentul a fost trecut sub tăcere.

Lansarea acestui volum de excepţie a fost urmată, la distanţă de un an, de o altă carte apreciată de public şi critică, deopotrivă, „Catastrofa navei Unirea - cel mai mare accident naval mondial din anul 1982”, ai cărei autori sînt Constantin Cumpănă şi fiul acestuia, Andrei - Dorian Cumpănă. De asemenea, Constantin Cumpănă pregăteşte o altă lucrare în care va continua seria dezvăluirilor despre accidentele navale, despre dramele marinarilor români, care s-au întîmplat, în ultimele decenii, dar care, din diverse motive, nu au fost foarte mediatizate. Constantin Cumpănă a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu în care a vorbit despre ecourile cărţii sale, devenită, acum, şi subiect de film, precum şi despre planurile sale în calitate de scriitor. Cea de-a doua parte a interviului va fi publicată în ediţia de mîine.

Reporter: Cît de importantă este pentru dvs., ca jurnalist şi scriitor, transpunerea pe peliculă a cărţii „Tragedia navei Independenţa - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti“, în regia maestrului Sergiu Nicolaescu?

Constantin Cumpănă: Ecranizarea aceasta ar reprezenta, desigur, împlinirea mai mult decît a unei dorinţe, ar fi materializarea unui vis. Această carte-document am lansat-o în octombrie 2006. Ei bine, în acest răstimp am făcut numeroase demersuri, am avut numeroase tentative de abordare a unor scenarişti, regizori, realizatori de emisiuni, televiziuni etc., cu scopul mărturisit de a afla pe cineva dornic şi capabil să realizeze un film documentar despre tragedia navei „Independenţa“ şi, mai ales, a celor 42 de marinari români care au pierit în urmă cu 29 de ani, drama văduvelor şi urmaşilor acestora. Pînă la momentul în care am reuşit să ajung la maestrul Sergiu Nicolaescu, nimeni, absolut nimeni, nu mi-a dat vreo atenţie, nu s-a arătat interesat de acest subiect, deşi se investesc zeci şi sute de mii de euro în tot felul de subproducţii, telenovele şi emisiuni comerciale submediocre, fără nicio legătură cu actul de cultură autentic, de valoare şi de durată. Mai mult decît atît, unul dintre cei contactaţi mi-a dat un răspuns absolut stupefiant: „(…) Povestea cu Independenţa nu se referă la Bucureşti (…). Dacă ar fi să fac un documentar despre Independenţa ar trebui oricum să mai aşteptăm ceva timp. Subiectul însă e bun“. Înţelegeţi? Un răspuns conform principiului amînarea este cea mai delicată formă de a refuza pe cineva, pe de o parte şi, pe de altă parte, domnul respectiv nu a înţeles faptul că tragedia navei „Independenţa” nu este o poveste, nu este a Bucureştiului, nici a Constanţei, ci este a românilor şi a României, este TITANICUL nostru... Să ştiţi că am trimis cartea şi la biblioteca Congresului Statelor Unite. Mi-am zis că, cine ştie, poate se va găsi cineva de pe alte meleaguri care să se aplece asupra acestui subiect. Toate acestea pînă pe data de 1 mai, anul acesta, cînd, prin intermediul unui bun amic, am avut privilegiul să mă întîlnesc cu maestrul Sergiu Nicolaescu. Ne-am întîlnit în casa sa de vacanţă din staţiunea „2 Mai“, unde am vorbit aproximativ o oră. Relatînd foarte pe scurt, acesta a fost foarte interesat de subiect şi şi-a exprimat disponibilitatea de a-l aborda într-un film artistic. Nu trebuie să o mai spun şi eu, dar vă asigur că este un profesionist desăvîrşit. M-a uimit cît de repede şi clar a „simţit“ subiectul, spunîndu-mi că deja „vede“ cinci dintre personajele principale; apoi m-a întrebat de unde facem rost de o navă identică cu „Independenţa“, pentru reconstituirea tragediei...

Rep.: Ce înseamnă pentru Constantin Cumpănă colaborarea cu regizorul Sergiu Nicolaescu?

C. C.: În primul rînd, încă nu-mi vine să cred că, pornind de la cartea mea, se va face un film artistic cu subiectul „Independenţa“ şi, în acelaşi rînd, încă nu realizez că acest film va fi făcut chiar de Sergiu Nicolaescu!

(va urma).