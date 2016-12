Sergiu Stancu a scris istorie pentru Roeselare

Partida din etapa a treia a Grupei A din 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League, dintre Club Volei Municipal Tomis Constanța, campioana României, și Knack Roeselare, campioana Belgiei, programată astăzi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța, va fi una specială pentru unul dintre voleibaliștii Tomisului. Singurul voleibalist român care a evoluat de-a lungul timpului la formaţia belgiană este Sergiu Stancu, jucător la CVM Tomis din anul 2012, imediat după ce a plecat de la Knack. Fostul internaţional român a jucat în Belgia trei sezoane (2004-2006 şi 2011-2012) şi a cucerit două titluri, două Cupe ale Belgiei şi două Supercupe, în 2005 şi 2006, participând în Liga Campionilor în ambele sezoane (în al doilea s-a calificat în play-off-12). În Liga Campionilor, Stancu a ocupat locul 5 în clasamentul celor mai buni jucători la atac, în 2005, şi locul 3 în clasamentul celor mai buni jucători la blocaj, în 2006.

„Roeselare este o echipă de tradiţie a voleiului belgian, care an de an se bate pentru titlul naţional şi participă în Liga Campionilor. Este un club care an de an îşi doreşte performanţe maxime, dar la fel este şi CVM Tomis. Pentru mine este o partidă puțin specială, pentru că am trăit momente foarte frumoase acolo, mai ales în primele mele două sezoane. Am reușit să câștigăm tot ce se putea în competițiile interne și să avem o evoluție foarte bună și în Liga Campionilor. Îmi doresc foarte mult o victorie împotriva lor și sper ca împreună cu publicul nostru, pe care îl așteptăm în număr cât mai mare în tribune, să reușim acest lucru”, a declarat Stancu, care din actuala echipă a belgienilor i-a avut coechipieri în sezonul 2011-2012 pe Tuerlinckx, Paulides, Van Hirtum şi D'Hulst.

DEBUT ÎN PRIMA LIGĂ LA 16 ANI

Fiul fostului jucător și actualului antrenor Petrică Stancu a început voleiul la 9 ani, la Brașov, iar la 16 ani a debutat în prima ligă pentru echipa gazdă, Tractorul, învingând formația Midia Năvodari, cu 3:1, în toamna anului 1998. „Am crescut într-o casă în care se vorbea mult de volei și mă jucam mereu cu mingea. Tatălui meu îi datorez tot ceea ce am realizat. El a fost cel care m-a dus în sală când aveam nouă ani. Nu prea mi-au plăcut la început, pentru că voleiul se învață greu și înseamnă multe repetări și exerciții, dar mi-a intrat repede în sânge. Nu o să uit niciodată meciul de debut, când antrenorul Adrian Pustiu m-a trimis pe teren în partida câștigată cu Midia Năvodari”, a spus centrul Tomisului. După un singur sezon la Brașov, Sergia Stancu a plecat la Craiova, unde Federația Română de Volei înființase un Centru de Excelență, iar echipa era formată din cei mai buni juniori din țară. După trei ani, Sergiu a ales să plece peste hotare, la formația belgiană VT Oosthout Torhout, pe care a reușit să o ducă de la retrogradare în Cupele Europene. A urmat episodul Roeselare, după care a mers în Franța, la Tours Volley-Ball, cu care a înregistrat cea mai bună performanță din carieră, prezența în finala Ligii Campionilor, în 2007. „Este o experiență unică, fenomenală, să ajungi în Final Four. În semifinale, am câștigat chiar în fața gazdelor de la Dinamo Moscova, împotriva unor jucători de legendă în Rusia. Am ratat trofeul, după ce am pierdut finala în fața celor de la VFB Friedrichshafen, echipă antrenată de un român, Stelian Moculescu”, a povestit Stancu.

ȘI-A ÎMPLINIT VISUL

În 2008, la vârsta de 26 de ani, internaționalul român, care a strâns de-a lungul timpului peste 100 de selecții, a primit oferta de a juca în cel mai puternic campionat din lume, în Italia, și nu a stat prea mult pe gânduri. „Așa am copilărit, visând să joc în Italia. Tata mi-a spus mereu că acolo este inima voleiului. Când s-a ivit ocazia, am plecat fără să ezit. Am stat doi ani și am fost selecționat în All Star Game, meciul de gală al voleiului italian, în care naționala Italiei întâlnește selecționata stranierilor. Am împărțit vestiarul cu cele mai mari nume din voleiul mondial”, a explicat Sergiu Stancu. După două sezoane de vis, Sergiu a avut două experiențe scurt, în Grecia, la Iraklis Salonic, și în Spania, la CV 7 Islas Vecindario, dar s-a întors pentru un an în Blegia, tot la Roeselare. Oferta primită în vară lui 2012 de la CVM Tomis Constanța l-a convins să revină acasă. „Soția este constănțeanca, aveam și eu o vârstă, plus că m-a încântat proiectul de la Constanța. Am jucat multe sezoane în Liga Campionilor, dar mi-am dorit mereu să o fac cu o echipă românească. Am făcut alegerea bună. Am câștigat deja două titluri, două cupe și suntem un nume în Europa. Valoarea echipei a fost mereu în creștere și avem șansa de a trece pentru prima oară de faza grupelor. O eventuală calificare ar însemna enorm pentru voleiul românesc, după o perioadă în care nu s-au mai obținut rezultate nici la națională, nici la echipele de club”, a spus Stancu.

MOMENTE DUREROASE

Printre performanțe, cariera lui Sergiu Stancu a adunat și câteva momente mai puțin plăcute. „În 2000 am ratat incredibil calificarea la Campionatul Mondial de juniori. Jucam în Sala Floreasca și conduceam Italia, cu 2-0 și 11-2 în setul al treilea, chiar în meciul decisiv. Am pierdut, iar italienii au fost vicecampioni mondiali la acea ediție. Zece ani mai târziu, povestea s-a repetat, la seniori. Câștigasem două turnee preliminare și aveam nevoie de un succes în fața Spaniei pentru a merge la Mondiale. Am condus cu 2-1 la seturi și 23-19, dar am fost din nou învinși. Pe de altă parte, nu am să uit niciodată lucrurile frumoase, finala Ligii Campionilor, primul titlu din Belgia și momentul în care am ajuns în Italia. Plus victoriile obținute cu Tomis Constanța în Liga Campionilor”, a mărturisit Sergiu Stancu.