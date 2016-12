Seri de teatru şi operă, la malul mării

Teatrele constănţene îi aşteaptă pe iubitorii artei dramatice şi ai operei, şi în acest weekend, în sălile de spectacole, pentru a petrece seri de neuitat în compania muzelor Thalia şi Eutherpa, secondate de muzica dansului Terpsichorei.

Călătorie în timp Teatrul de Stat îi aşteaptă, în această sâmbătă, de la ora 19.00, în sala de spectacole, pe cei care doresc să se transpună în atmosfera fermecătoare de la mijlocul secolului trecut, evocând artiştii-simbol ai vremii, ca Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. sau Marilyn Monroe. Musicalul „Strangers in the Night”, de Markus Gull şi Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru, o adevărată desfăşurare de forţe, reprezintă un pretext de etalare a abilităţilor artistice ale trupei Teatrului de Stat: actori, dansatori, solişti vocali, instrumentişti. Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin şi Bogdan Pârlea se vor afla sub lumina reflectoarelor, în atenţia publicului. Ilustraţia coregrafică este asigurată de Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Ţuţui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Alina Enache şi Simona Tăut, balerinilor alăturânduli-se şi membrii orchestrei: Levon Marcarian, Lucian Şăuleanu şi Andrei Răilean. Regia muzicală îi aparţine lui Mircea Kiraly, scenografia este realizată de Rodica Arghir, iar coregrafia îi aparţine maestrului Călin Hanţiu.

„Scaiul” După acest periplu muzical-coregrafic, Teatrul de Stat îi aşteaptă pe iubitorii comediei, duminică, de ora 19.00 să urmărească vodevilul celebrului dramaturg francez Georges Feydeau, „Scaiul”, unul dintre titlurile de succes ale instituţiei de cultură constănţene. Pusă în scenă de maestrul Ion Lucian, comedia va oferi o porţia garantată de bună dispoziţie publicului spectator, invitat la o terapie... prin râs, menită să înlăture stresul cotidian. Pe scena Teatrului de Stat vor urca îndrăgiţii actori: Dana Dumitrescu,Mihai Sorin Vasilescu, Pavel Bârsan, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Iulian Enache, Eugen Mazilu, Laura Iordan, Loredana Marilena Luca, Gabriela Belu, Dan Zorilă, Alexandru Mereuţă, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu, Laura Crăciun, Gelu Ciobanu, Emil Băncilă şi Dănuţ Capră. Scenografia este semnată de Mihai Madescu, iar costumele îi aparţin Luanei Drăgoescu.

„Răpirea din serai” Cei care îndrăgesc opera pot să-şi petreacă seara de duminică la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Spectacolul „Răpirea din serai”, de Mozart, îi va aduce pe scena lirică de la malul mării, începând cu ora 18.00, pe Ioan Ardelean (Selim Paşa), Mihaela Ionescu (Konstanze), Mădălina Diaconescu (Blonde), Doru Iftene (Belmonte), Ciprian Done (Pedrillo) şi Constantin Acsinte (Osmin). La pupitrul orchestrei se va afla Răsvan Cernat. Spectacolul este montat de Vera Petrova din Bulgaria, Răsvanei Cernat revenindu-i misiunea de a adapta regia originală. Scenografia este semnată de Eugenia Tărăşescu Jianu, maestru de cor fiind Adrian Stanache.