Seri „nebune” în Vamă

Ca în fiecare an, minivacanţa de 1 Mai reprezintă un pretext perfect pentru distracţii incendiare pe tot litoralul, iar cel mai sudic punct al său, staţiunea Vama Veche, are tradiţie în acest sens. Anul acesta, pentru vamaioţii care aleg să-şi petreacă serile de minivacanţă în clubul Goblin din staţiune, distracţia începe un pic mai devreme, adică din această seară, când are loc, de la ora 22.00, redeschiderea localului.

Astfel, începând de astăzi şi până pe 4 mai, vor fi organizate mai multe seri de party cu diferiţi artişti ai unor genuri underground. În această noapte va avea loc o nouă petrecere reggae cu trupa Blazing Vibez, seara de mâine şi cea de duminică vor fi animate de Amon & Skoo, luni seară vor mixa Chesarion & Skoo, iar marţi seară - Fane la platane & Skoo. Cei din urmă vor face show şi în seara de 1 mai, iar pe 2 mai vor evolua cei de la Şuie Paparude şi Axon Turmentatu’. Gojira, Planet H şi DJ Undoo vor „incendia” petrecerea din seara de 3 mai, iar pe 4 mai vor inchide seria evenimentelor din minivacanţă Amon & Skoo. Toate show-urile vor începe la ora 22.00 şi vor avea intrare liberă.