Seria de coduri caniculare a băgat setea-n pepiniere

PEPINIERE Programul de refacere a perdelelor de protecţie a terenurilor agricole, demarat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) în anul 2007, se dovedeşte a fi din ce în ce mai eficient. În cei cinci ani de la demararea lui, CJC nu a beneficiat de niciun sprijin din partea Ministerului Agriculturii, deşi la un moment dat au existat câteva intenţii privind colaborarea. În aceste condiţii, CJC a ajuns la concluzia că este singura instituţie interesată de salvarea judeţului Constanţa de la deşertificare. În primul an al programului, CJC a fost nevoit să cumpere puieţii de salcâm ce urmau a fi folosiţi pentru protecţia terenurilor agricole. În cel de-al doilea an, conducerea CJC a decis că cea mai bună soluţie ar fi înfiinţarea unor pepiniere la nivelul judeţului, care să asigure materialul dendrologic. Aşa au apărut cele două pepiniere de la Plopeni şi Medgidia, acolo de unde CJC a scos, anul trecut, 10 milioane de puieţi de salcâm. Pentru acest an, reprezentanţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, care administrează cele două pepiniere, îşi propuseseră să mărească producţia de puieţi cu 5 sau 6%.

MĂSURI ÎMPOTRIVA SECETEI Din nefericire, seceta din ultima perioadă le-a dat planurile peste cap. „Cele două pepiniere au fost destul de serios afectate de secetă. Până în urmă cu două luni, puieţii s-au dezvoltat foarte bine, însă de când a început să fie din ce în ce mai cald, am fost obligaţi să irigăm cele două plantaţii pentru a diminua efectele secetei. Sperăm să avem parte şi de ceva ploi în următoarea perioadă. Având în vedere această situaţie, sperăm să putem scoate măcar numărul de puieţi pe care i-am obţinut anul trecut”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. În altă ordine de idei, Gâmbuţeanu a spus că în această perioadă, în judeţul Constanţa se efectuează controlul anual al perdelelor forestiere, al perdelelor de protecţie a drumurilor judeţene şi al corpurilor de pădure plantate prin programele CJC, pentru a verifica procentul de reuşită.