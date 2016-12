Seria deshumărilor în cazul Băhăian continuă

RECUNOSCUT DE FAMILIE. O echipă formată din criminalişti şi procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Slobozia a deshumat, ieri dimineaţă, din Cimitirul Ortodox din Cernavodă, trupul unui bărbat. Anchetatorii presupun că acesta ar fi Lucian Cernat, una dintre persoanele care au căzut victimă grupării lui Sergiu Băhăian. Pentru că nu i s-a putut stabili identitatea, la momentul în care a fost găsit înecat în Canalul Dunăre-Marea Neagră, Cernat a fost înmormântat ca persoană necunoscută. „Cadavrul a fost transportat la Morga Medgidia, unde i s-a efectuat necropsia. Medicul a constatat aceleaşi leziuni care au fost specificate şi la prima autopsie (efectuată în 2006 - n.r.). Totodată, au fost recoltate probe biologice pentru efectuarea, la Bucureşti, a analizelor toxicologice, histopatologice şi pentru stabilirea ADN-ului“, a declarat şeful Serviciului de Medicină Legală Constanţa, dr. Marius Popa. Reprezentanţii DIICOT spun că familia victimei ar fi recunoscut persoana deshumată a fi Lucian Cernat. Conform anchetatorilor, Lucian Cernat ar fi fost aruncat în Dunăre, în 2006, în zona podului rutier din Cernavodă, după ce, în prealabil, a fost sedat şi adus în stare de ebrietate. Cadavrul a fost descoperit în luna septembrie a aceluiaşi an, iar poliţiştii care au anchetat acest caz au stabilit că bărbatul s-a sinucis. Confuzia privind identitatea sa a fost creată din cauza faptului că într-unul din buzunarele victimei se afla un buletin de identitate emis pe numele lui Aurelian Spiţă, iar peste poză era lipită o fotografie a lui Cernat. Medicii legişti vor reveni zilele viitoare la Cernavodă, unde vor mai deshuma un cadavru, despre care se presupune că ar fi a cincea victimă a grupării Băhăian. Este vorba despre Ionuţ Spiţă, fost partener de afaceri al lui Băhăian.

GRUPAREA BĂHĂIAN. Sergiu Băhăian este acuzat de procurorii DIICOT că, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat Eduard Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan, în scopul de a obţine, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin înşelarea mai multor societăţi comerciale, la încheierea şi derularea unor contracte de leasing. Prejudiciul creat a fost estimat la 501.480 de euro şi 340.189,32 de lei. Pentru a nu vorbi cu autorităţile, Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan au fost omorâţi cu sânge rece. De comiterea acestor crime sunt suspectaţi Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş. Ei şi-au recunoscut faptele şi au declarat că au comis asasinatele la inţiativa lui Sergiu Băhăian.

DUPĂ GRATII. Curtea de Apel Constanţa a judecat, ieri, recursurile declarate de Băhăian şi Grigoraş împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a le prelungi mandatele de arestare preventivă emise pe numele lor. Avocaţii lui Băhăian şi Grigoraş au cerut instanţei înlocuirea măsurii arestării cu obligarea de a nu părăsi localitatea, iar procurorul DIICOT, menţinerea celor doi după gratii. „Dacă mă veţi elibera şi aici şi la Slobozia, mă voi prezenta la orice fel de act de urmărire penală. Sunt un fel de regizor şi am în derulare câteva proiecte culturale pe care vreau să le duc la capăt. Am un film înscris la festivalul de la Berlin, o piesă de teatru ce urmează să fie pusă în scenă şi o carte la editura „Viitorul Românesc”, iar lăsarea mea în libertate m-ar ajuta să mă ocup de aceste proiecte. Eu nu am avut de-a face cu nicio crimă. Azi este a treia oară când îl văd pe nenorocitul ăsta de criminal, Grigoraş, iar celălalt criminal, Şlepac, este mai inteligent decât mine pentru că el a spălat miliarde de lei şi a omorât oameni. Domnule judecător, nu am instigat pe nimeni la crimă, sunt la fel de oripilat ca toată lumea de ceea ce s-a întâmplat cu amărâţii ăia omorîţi de nenorociţii de Grigoraş şi Şlepac”, a spus Băhăian. La rîndul său, Adrian Grigoraş a recunoscut că doar a participat la ascunderea a trei cadavre. „Aveam 17 ani atunci şi nu eram responsabil de faptele mele. Acum cinci luni am suferit un infarct şi trebuie să fac control la inimă. La 14 ani am intrat în grupul lui Şlepac, dar nu sunt pericol public!”, a spus Grigoraş. Instanţa le-a respins recursurile.