Serialul „Urzeala tronurilor” - favorit la Emmy, cu 19 nominalizări

Seria „Game of Thrones / Urzeala tronurilor“, o adaptare după romanele lui George R. R. Martin realizată de canalul HBO, a obținut nu mai puțin de 19 nominalizări la premiile Emmy, fiind principala favorită la premiile Primetime Emmy. Printre favoriți se numără și noul serial „Fargo“, cu nominalizări la 18 categorii, precum și „American Horror Story: Coven“, cu 17 nominalizări. Cea de-a 66-a ediție a Premiilor Emmy va fi organizată pe 25 august. Gazda ediției va fi actorul, scenaristul și producătorul Seth Meyers.

Seria polițistă „True Detective / Detectivi în Louisiana“, produsă de HBO, care a fost înscrisă în cursa pentru nominalizarea la Emmy la categoria serial dramatic și nu la cea dedicată miniseriilor, a obținut nominalizarea la această categorie. Serialul cu Matthew McConaughey și Woody Harrelson în rolurile principale a intrat în competiție împotriva unor seriale deja consacrate, precum „Breaking Bad“, „Downton Abbey“, „House of Cards“, „Mad Men / Nebunii de pe Wall Street“ și „Game of Thrones / Urzeala tronurilor“.

Surprinzător este faptul că seria „Homeland“ nu a fost nominalizată la această categorie, pe care a câștigat-o în 2012. Serialul despre lupta antiteroristă de pe Showtime nu a fost nominalizat, la capătul celui de-al treilea sezon, ce a primit numeroase critici pozitive. Vedeta acestei serii, Claire Danes, a fost însă nominalizată la categoria rezervată celor mai bune actrițe într-o dramă. La această categorie au mai fost nominalizate Michelle Dockery pentru „Downton Abbey“, Robin Wright pentru „House of Cards“ și Kerry Washington pentru „Scandal“. Julianna Margulies este din nou printre actrițele nominalizate la Emmy, cu noul sezon al seriei „The Good Wife / Soția perfectă“, iar Lizzy Caplan a obținut prima nominalizare la Emmy din carieră cu rolul din noua serie de la Showtime, „Masters of Sex“. Seria „Silicon Valley“, creată de Mike Judge pentru HBO, a obținut o surprinzătoare nominalizare la categoria rezervată comediilor, în compania serialului de categoria grea „Modern Family“, multiplu nominalizat și laureat al premiilor Emmy și, totodată, a producțiilor „Veep“, „The Big Bang Theory“ și „Louie“. La fel de surprinzătoare este și nominalizarea la această categorie a seriei „Orange Is the New Black“, producție care nu prea poate fi considerată drept o comedie.

Lista nominalizărilor la principalele categorii pentru cea de-a 66-a ediție a Premiilor Emmy:

Serial dramatic: „Breaking Bad“ (AMC), „Downton Abbey“ (PBS), „Game of Thrones“ (HBO), „Mad Men“ (AMC), „True Detective“ (HBO) și „House of Cards“ (Netflix)

Actor în rol principal într-un serial dramatic: Bryan Cranston („Breaking Bad“), Jeff Daniels („The Newsroom“) Kevin Spacey („House of Cards“), Jon Hamm („Mad Men“), Matthew McConaughey („True Detective“) și Woody Harrelson („True Detective“)

Actriță în rol principal într-un serial dramatic: Michelle Dockery („Downton Abbey“), Claire Danes („Homeland“), Robin Wright („House of Cards“), Kerry Washington („Scandal“), Julianna Margulies („The Good Wife“) și Lizzy Caplan („Masters of Sex“)

Actor în rol secundar într-un serial dramatic: Jon Voight („Ray Donovan“), Peter Dinklage („Game of Thrones“), Mandy Patinkin („Homeland“), Josh Charles („The Good Wife“), Aaron Paul („Breaking Bad“) și Jim Carter („Downton Abbey“)

Actriță în rol secundar într-un serial dramatic: Anna Gunn („Breaking Bad“), Maggie Smith („Downton Abbey“), Lena Headey („Game of Thrones“), Christine Baranski („The Good Wife“), Christina Hendricks („Mad Men“) și Joanne Froggatt („Downton Abbey“)

Serial de comedie: „The Big Bang Theory“ (CBS), „Louie“ (FX), „Modern Family“ (ABC), „Veep“ (HBO), „Orange is the New Black“ (Netflix) și „Silicon Valley“ (HBO)

Actor în rol principal într-o serie de comedie: Jim Parsons („The Big Bang Theory“), Matt LeBlanc („Episodes“), Don Cheadle („House of Lies“), Louis C.K. („Louie“), William H. Macy („Shameless“) și Ricky Gervais („Derek“)

Actriță în rol principal într-o serie de comedie: Lena Dunham („Girls“), Edie Falco („Nurse Jackie“), Amy Poehler („Parks and Recreation“), Julia Louis-Dreyfus (“Veep“), Melissa McCarthy (“Mike & Molly“), Taylor Schilling (“Orange is the New Black“)

Actor în rol secundar într-o serie de comedie: Adam Driver („Girls“), Jessie Tyler Ferguson („Modern Family“), Fred Armisen („Portlandia“), Ty Burrell („Modern Family“), Tony Hale („Veep“) și Andre Braugher („Brooklyn Nine-Nine“)

Actriță în rol secundar într-o serie de comedie: Mayim Bialik („The Big Bang Theory“), Julie Bowen („Modern Family“), Anna Chlumsky („Veep“), Allison Janney („Mom“), Kate McKinnon („Saturday Night Live“), Kate Mulgrew („Orange Is the New Black“)

Cea mai bună miniserie: „American Horror Story: Coven“ (FX), „Fargo“ (FX), „The White Queen“ (Starz), „Bonnie and Clyde“ (A&E, Lifetime, History), „Treme“ (HBO) și „Luther“ (BBC America).

Actor în rol principal într-o miniserie sau film: Chiwetel Ejiofor („Dancing on the Edge“), Mark Ruffalo („The Normal Heart“), Billy Bob Thornton („Fargo“), Benedict Cumberbatch („Sherlock: His Last Vow“), Idris Elba („Luther“) și Martin Freeman („Fargo“)

Actor în rol secundar într-o miniserie sau film: Matt Bomer („The Normal Heart“), Martin Freeman („Sherlock: His Last Vow“), Joe Mantello („The Normal Heart“), Colin Hanks („Fargo“), Jim Parsons („The Normal Heart“) și Alfred Molina („The Normal Heart“).

Actriță în rol principal într-o miniserie sau film: Cicely Tyson („The Trip to Bountiful“), Jessica Lange („American Horror Story: Coven“), Sarah Paulson („American Horror Story: Coven“), Kristen Wiig („Spoils of Babylon“), Helena Bonham Carter („Burton and Taylor“) și Minnie Driver („Return to Zero“)

Actriță în rol secundar într-o miniserie sau film: Kathy Bates („American Horror Story: Coven“), Frances Conroy („American Horror Story: Coven“), Angela Bassett („American Horror Story: Coven“), Allison Tolman („Fargo“), Ellen Burstyn („Flowers in the Attic“) și Julia Roberts („The Normal Heart“).