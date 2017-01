Serie B pentru Fiorentina lui Lobonţ şi Mutu

Doi dintre titularii naţionalei României, Bogdan Lobonţ şi Adrian Mutu, vor juca în Serie B din campionatul următor! Asta pentru că echipa lor de club, Fiorentina, se află printre grupările pedepsite în cazul meciurilor trucate din campionatul italian. Răul unora, binele altora, pentru că alţi doi internaţionali români au fost favorizaţi de aceste decizii: AS Roma lui Cristian Chivu va evolua direct în grupele Ligii Campionilor, iar Palermo, unde joacă Paul Codrea, se califică pentru preliminariile aceleiaşi competiţii (ambele formaţii obţinuseră iniţial locuri în Cupa UEFA). Trei formaţii au fost retrogradate în Serie B în urma scandalului Moggipoli: Juventus Torino, cu 30 de puncte de penalizare, echipă care a pierdut titlurile de campioană din 2004-2005 şi 2005-2006, fiind şi amendată cu 80.000 de euro; Fiorentina, cu o penalizare de 12 puncte plus 50.000 de euro amendă; Lazio Roma, cu şapte puncte de penalizare şi amendă de 40.000 de euro. În plus, AC Milan a primit o penalizare de 44 de puncte pentru ediţia trecută de campionat, ceea ce înseamnă ratarea participării în Cupele Europene, plus 15 puncte pentru sezonul viitor şi 30.000 de euro amendă.

Conducerea lui Juventus, care a declanşat acest scandal, a fost aspru penalizată: cîte cinci ani de suspendare pentru fostul director general, Luciano Moggi, şi fostul administrator delegat, Antonio Giraudo. Suspendări au mai primit şi conducătorii altor cluburi: AC Milan - un an vicepreşedintele Adriano Galliani, trei ani şi şase luni responsabilul pentru arbitri, Leonardo Meani; Fiorentina - patru ani şi amendă 30.000 de euro pentru preşedintele onorific, Diego de la Valle, trei ani şi jumătate şi 20.000 de euro amendă pentru preşedintele Andrea Della Valle, trei ani şi jumătate şi amendă 10.000 de euro pentru administratorul executiv Sandro Mencucci; Lazio - trei ani şi jumătate şi amendă 10.000 de euro pentru preşedintele Claudio Lotito. Au mai fost sancţionaţi şi conducători ai Federaţiei Italiene de Fotbal ori ai comisiilor de arbitri, dar şi arbitri sau foşti arbitri. Între ei, nume cunoscute, cu multe meciuri internaţionale la activ: Massimo De Santis - patru ani şi jumătate suspendare, Paolo Dondarini - trei ani şi jumătate suspendare, Gianluca Paparesta - suspendat trei luni.

În Serie A vor rămîne Messina, Lecce şi Treviso, care le vor înlocui pe Juventus, Fiorentina şi Lazio. Evident, asta dacă sancţiunile vor rămîne definitive, pentru că apelul la aceste decizii se poate face pînă astăzi, iar hotărîrile finale vor fi anunţate pînă la sfîrşitul lunii iulie. Toate cele patru cluburi pedepsite s-au considerat nedreptăţite şi au anunţat că vor depune apel.