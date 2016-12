Serie de accidente rutiere

Şase persoane au fost rănite în acest weekend după ce au fost implicate în patru accidente rutiere petrecute pe şoselele din judeţul Constanţa. O tânără în vârstă de 22 de ani a suferit răni grave, în noaptea de sâmbătă spre duminică, din cauza soţului ei, care a condus sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii de la Rutieră spun că Florin Polojan, de 23 de ani, din Medgidia, se deplasa cu un moped, pe strada Decebal, din localitate. La un moment dat, tânărul şi-a pierdut echilibrul, iar vehiculul s-a răsturnat pe carosabil. În urma impactului, soţia acestuia a fost rănită şi transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Florin Polojan a scăpat cu doar cîteva leziuni uşoare, deşi nu purta cască de protecţie. La testarea acestuia cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că avea o alcoolemie de 0,93 mg/ l alcool pur în aerul expirat. El s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Un alt accident rutier a avut loc sâmbătă seară, în jurul orelor 21.00, în oraşul Constanţa. Oamenii legii spun că Iulian Rusu, de 34 de ani, conducea o motocicletă marca Suzuki. Nu a acordat prioritate la intersecţia cu strada Caraiman şi a lovit un Seat, înmatriculat B 58 SXR, condus regulamentar de Nicolae Toma, de 19 ani. În urma coliziunii, motociclistul a suferit răni uşoare. Tot sâmbătă seară, un copil de 11 ani a ajuns la spital după ce a fost rănit într-un accident rutier provocat chiar de tatăl său. Oamenii legii spun că Marian Băduică, de 38 de ani, conducea un moped pe şoseaua principală din comuna Mihail Kogălniceanu. La intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu, bărbatul a virat la stânga fără să se asigure şi a intrat în coliziune cu un BMW, condus de Florin Stan, de 21 de ani. În urma impactului, fiul lui Marian Băduică, pasager pe moped, şi şoferul BMW-ului au fost răniţi. Duminică dimineaţă, în jurul orelor 05.30, un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost rănit după ce a scăpat de sub control maşina pe care o conducea şi a ieşit în decor, răsturnându-se în câmp. Poliţiştii de la Rutieră spun că accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 22 C, Adrian Ceasnog, şoferul maşinii, scăpând cu răni uşoare.