Serie de foc pentru FC Farul

CALCULE PENTRU LOCUL SECUND. După patru etape disputate din retur, FC Farul a rămas în cărţile promovării, chiar dacă a smuls doar patru puncte şi a avut evoluţii slabe. Jocul rezultatelor i-a ajutat pe constănţeni, care sunt la numai două puncte de principalele candidate la locul secund, Săgeata Stejaru şi Sportul Studenţesc. Pentru gruparea de pe litoral urmează însă o serie de trei jocuri care vor conta decisiv în lupta pentru promovarea în Liga I, cu FC Snagov, pe teren propriu, şi cu Sportul Studenţesc şi Săgeata Stejaru, ambele în deplasare. „Pentru noi, urmează două meciuri extrem de dificile, din care ar fi perfect să obţinem punctajul maxim, dar ne-am mulţumi şi cu patru puncte. Apoi, jucăm cu Stejaru, în deplasare, şi putem spune că am întâlnit în retur toate echipele din partea superioară a clasamentului. În aceste condiţii, partea a doua a returului o să fie mai uşoară pentru noi. Eu cred că promovarea se va juca până în ultima etapă”, a avertizat antrenorul Ştefan Stoica. Şi conducerea Farului s-a gândit la un sistem de premiere special pentru a stimula jucătorii în următoarele trei jocuri. „În mod normal, dacă luam nouă puncte în partidele cu Petrolul, Snagov şi Sportul, jucătorii încasau o primă totală de 30.000 de euro. La Ploieşti a fost doar egal, astfel că am decis ca oferta să rămână valabilă, incluzând şi partida cu Săgeata”, a anunţat patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu. Pentru meciul cu FC Snagov, tehnicianul constănţean nu se va putea baza pe serviciile lui Cosmin Matei şi Ionuţ Larie, ambii fiind suspendaţi din cauza cumulului de cartonaşe galbene. Altfel, jucătorii constănţeni au primit o zi liberă, urmând să se prezinte la antrenamente în această după-amiază. De la şedinţa de pregătire va absenta Cosmin Matei, plecat la echipa naţionala under 19 pentru meciul amical cu reprezentativa Elveţiei, programat mâine, de la ora 14.00, pe Stadionul “Juventus” din Bucureşti.