Servicii gratuite pentru seropozitivi

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) lansează două servicii gratuite pentru susţinerea persoanelor seropozitive din România în cadul programului „Viaţa cu HIV”. Prin serviciul SMS+, pacienţii seropozitivi pot primi gratuit SMS-uri zilnice de reamintire a administrării medicaţiei. Prin Helpline+, persoanele cu HIV/SIDA care au nevoie de sprijin pot suna, gratuit, la 0800.800.141 sau pot trimite un email la unopa@unopa.ro pentru a solicita asistenţă din partea consilierilor UNOPA. „Viaţa cu HIV” are ca obiectiv susţinerea seropozitivilor, în special în două direcţii: atingerea unui nivel cât mai ridicat al aderenţei la tratament (administrarea corectă a tratamentului pentru eficienţa lui maximă - n.r.), vitală în cazul pacienţilor seropozitivi, şi creşterea gradului de informare a acestora. Prin serviciul SMS+, pe care pacienţii seropozitivi din România îl pot utiliza gratuit prin completarea unui formular existent pe website-ul programului, www.viatacuhiv.ro, ei pot primi până la două sms-uri pe zi care să le amintească momentul în care trebuie să îşi administreze tratamentul. Prin completarea formularului, pacienţii aleg orele la care vor să le fie trimis sms-ul (conform calendarului de tratament stabilit de medic) şi textul personalizat al mesajului pe care vor să îl primească. Potrivit studiului „Accesul la tratament antiretroviral al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România”, realizat de UNOPA anul trecut, unul din doi pacienţi cu probleme legate de aderenţa la tratament (medicaţia nu are eficienţă maximă din cauza administrării incorecte) invocă uitarea ca motiv al ratării administrării unor doze de tratament. „În cazul pacienţilor cu HIV/SIDA, succesul terapiei depinde în mare măsură de administrarea corectă a tratamentului, la orele stabilite de medic, acesta fiind un angajament pe viaţă al pacienţilor. Pe lângă tratamentul medical şi îngrijirea specializată din partea medicilor, pacienţii au permanent nevoie de susţinere psihologică, dar şi practică, pentru a face faţă provocărilor bolii şi a evita eşecul terapeutic. Pacienţii cu HIV/SIDA, spre deosebire de pacienţii cu alte multe boli cronice, au şansă la o viaţă normală dacă au grijă de sănătatea lor şi respectă tratamentul indicat de medic”, a declarat managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel. La rândul său, directorul executiv UNOPA, Iulian Petre, a declarat că „orice persoană seropozitivă care se confruntă cu o problemă şi are întrebări la care nu găseşte răspuns poate suna gratuit la UNOPA pentru a discuta cu un specialist în problematica HIV”. „De asemenea, oricine constată că alte persoane seropozitive au nevoie de ajutor ne poate contacta prin telefon sau email. Din cauza stigmatizării şi a discriminării, pacienţii cu HIV/SIDA evită să discute problemele pe care le au cu cei din jur, iar Helpline+ reprezintă un mecanism rapid de semnalare a acestora”, a spus directorul UNOPA.

STATISTICI Potrivit studiului „Statistica HIV/SIDA în România la 30 iunie 2012”, realizat de Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”, în prezent, în România trăiesc 11.189 pacienţi cu HIV/SIDA, cei mai mulţi dintre ei, respectiv 6.726, având vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani. Acelaşi studiu arată că, în perioada 1 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012, au fost înregistrate 313 cazuri noi de infecţii cu HIV/SIDA. Dintre aceştia, 151 s-au infectat pe cale heterosexuală, 102 - transmitere prin utilizare de droguri, 37 - homosexuală/bisexuală şi 18 - necunoscută. La nivelul judeţului nostru, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, au fost înregistrate (din 2004) 2.582 de persoane infectate HIV, din care în viaţă mai sunt 989.