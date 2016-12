Servicii mai bune, la preţuri accesibile

Înainte de aderarea României la UE, în ţara noastră au fost începute mai multe programe în cadrul Măsurii ISPA (engleză - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Instrument pentru poliţe structurale pentru preaderare), fondurile europene pentru preaderare reprezentând o sursă importantă de finanţare pentru proiectele de dezvoltare regională. Din păcate, în 2011, la aproape cinci ani de la aderarea ţării noastre la UE, un singur program ISPA a fost finalizat în România. Este vorba, mai exact, de Măsura ISPA Constanţa, ce avea ca scop „Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România”, al cărei beneficiar final este SC RAJA SA Constanţa. Valoarea totală a proiectului a fost de 96.556.653 de euro. Ponderea asistenţei acordate de Comunitate pentru această Măsură a fost de 75% din totalul cheltuielilor, iar diferenţa de 25% a fost asigurată de SC RAJA Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin contractarea unui împrumut de 20 milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Cofinanţarea RAJA a fost folosită pentru realizarea contractului C din cadrul Măsurii ISPA, privind „Reabilitarea staţiilor de pompare ape uzate, reţelei de canalizare şi descărcărilor de siguranţă în zona Constanţa Sud”.

INVESTIŢIE PREDATĂ Ieri, directorul general al RAJA, Felix Stroe, şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, au semnat protocolul de predare-primire a investiţiilor achitate din împrumutul BERD. „Practic, prin semnarea protocolului s-a realizat transferul proprietăţii asupra respectivelor investiţii (36 de staţii de pompare ape uzate şi conductele de canalizare din zona Constanţa Sud) de la RAJA către CJC, urmând ca reprezentanţii autorităţii judeţene să delege către societatea noastră dreptul de folosinţă/administrare a acestor obiective. Conform legislaţiei, toate bunurile operate de RAJA Constanţa sunt în proprietatea autorităţilor publice locale sau judeţene, societatea noastră având dreptul de folosinţă - exploatare/întreţinere”, a declarat purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea. Transferul de proprietate marchează declanşarea procedurii finale aferente încheierii cu succes a Măsurii ISPA Constanţa. Rezultatul acestor investiţii îl reprezintă perfecţionarea sistemului de colectare şi tratare a apelor uzate pe litoralul românesc al Mării Negre.

ÎNCEPUT DIFICIL Finalizarea Măsurii ISPA Constanţa reprezintă o realizare foarte mare pentru conducerea RAJA, în condiţiile în care nicio altă măsură începută în România nu a fost terminată. „Începutul a fost foarte dificil pentru că toate deciziile erau luate de autorităţile de la Bucureşti. Pentru că nu ştiau care sunt problemele din teritoriu, măsurile luate ne-au adus probleme foarte mari, printre acestea numărându-se staţia de epurare Constanţa Nord şi conductele de deversare a apei în mare”, a spus directorul operatorului regional, Felix Stroe.

DIN CAUZA DECIZIILOR DEZASTRUOASE LUATE DE AUTORITĂŢILE CENTRALE, ÎN 2004, SOCIETATEA ERA LA UN PAS DE FALIMENT

„Dacă ne amintim de momentul 2004, când RAJA era aproape de faliment, urmând să fie privatizată pe o sumă derizorie, şi ne uităm acum, în 2011, la aceeaşi societate, ne putem da seama ce poate face un management profesionist. Cu voinţă şi cu multă muncă, societatea a fost scoasă din faliment şi am reuşit să reparăm erorile de la începutul Măsurii ISPA. Am cerut celor de la Bucureşti să-şi recunoască greşelile şi să ne lase pe noi, autorităţile locale, să implementăm astfel de programe, extrem de importante pentru comunitate”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Obiectivul general al Măsurii ISPA Constanţa a fost îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în Constanţa şi zona costieră a litoralului Mării Negre, în scopul îndeplinirii obligaţiilor trasate prin Parteneriatul de Aderare a României la UE. Proiectul a demarat în 2002 şi a fost finalizat, eşalonat, până în 2010, în prezent fiind funcţional şi asigurând transportul apei uzate aferente reţelelor de canalizare din localităţile Constanţa, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Costineşti, Mangalia, Tuzla şi Agigea. Prin finalizarea investiţiilor din cadrul Măsurii ISPA, sistemele de colectare şi tratare a apelor uzate respectă cerinţele europene în domeniu, deversarea acestora la circa 3 km în largul mării contribuind la protecţia florei şi faunei marine din zona platoului continental, cât şi a apelor de îmbăiere de pe litoralul românesc al Mării Negre.

COLABORARE CU SUA Pentru creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor, conducerea Patronatului Român al Apei, prin preşedintele Felix Stroe, a reuşit să pună bazele unui parteneriat de succes cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Ieri, între Patronatul Român al Apei şi Departamentul Comerţului din Guvernul SUA, prin Serviciul Comercial al Ambasadei SUA, reprezentat de ataşatul comercial al Ambasadei SUA la Bucureşti, Keith Kirkham, s-a semnat un protocol de colaborare. Cele două părţi intenţionează să coopereze pentru a introduce şi promova folosirea tehnologiilor inovatoare americane, produselor şi serviciilor pentru piaţa românească de apă şi apă uzată, şi să ofere o platformă pentru schimbul de experienţă dintre profesioniştii români şi cei americani. Semnarea acestui protocol urmăreşte oferirea unor servicii de calitate consumatorilor la preţuri accesibile, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, a economisirii resurselor şi protecţiei mediului.