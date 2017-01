Servicii online de peste 50 de milioane de lei

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) -OPISI finanţează, prin fonduri structurale, implementarea proiectului Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), denumit „Servicii online (de e-guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”. Contractul de finanţare aferent a fost încheiat în 31 iulie 2009. Proiectul are valoarea totală eligibilă de 51,9 milioane lei, din care va fi acordată finanţare nerambursabilă în cuantum de 21,5 milioane lei. Proiectul îşi propune: accesul cetăţenilor, al mediului de afaceri şi al administraţiei publice la 34 servicii publice online prin intermediul unui portal dedicat, dintre care 24 servicii publice online vor fi nou create în cadrul proiectului; creşterea numărului de utilizatori ai serviciilor publice online oferite de ONRC; se estimează un ritm anual de creştere de 5% a numărului de utilizatori în perioada ulterioară implementării proiectului, atingându-se un procent de 25% în al cincilea an de funcţionare; eficientizarea fluxului de informaţii în relaţiile cu instituţiile avizatoare şi cele guvernamentale cu care ONRC are încheiate protocoale de colaborare – 16 instituţii publice vor beneficia de reducerea timpului necesar obţinerii informaţiilor din Registrul Comerţului Central Computerizat – RCCC – conform acordurilor inter-instituţionale încheiate; creşterea gradului de instruire a personalului ONRC, în vederea utilizării noii infrastructuri IT&C implementate, avându-se în vedere pregătirea în acest sens a unui număr de 100 persoane, atât la nivel central cât şi local; implementarea unui serviciu de plăţi online (e-payment) pentru gestionarea completă a serviciilor electronice comerciale oferite de ONRC, asigurându-se cel mai înalt nivel de sofisticare al noului sistem informatic; implementarea unei infrastructuri IT&C moderne, care să deservească în mod optim derularea activităţilor specifice ONRC (ex.: creşterea performanţelor şi securităţii sistemului, monitorizarea sistemului informatic etc.), vizându-se dotarea cu infrastructură IT&C modernă a celor 43 de zone în care ONRC oferă servicii publice – se vor achiziţiona 384 echipamente hardware IT şi software aferent.