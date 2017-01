Serviciile, cu ochii pe presă

Au trecut opt ani de regim Băsescu, în care mai marii ţării au ajuns să nu mai încerce nici măcar să salveze aparenţele, ca să nu mai vorbim de faptul că nici măcar democraţia nu mai este mimată. Episodul infiltrării în presă a unor agenţi ai serviciilor de informaţii, dezvăluit de scandalul de la Jurnalul Naţional, unde unul din membrii conducerii publicaţiei a fost dat afară după apariţia informaţiilor că acesta ar fi în misiune sub acoperire, a mai adus o premieră. Pentru prima dată, un fost director al Serviciului Român de Informaţii (şi fondator al instituţiei), Virgil Măgureanu (1990 - 1997), deci nu vreun mărunt funcţionar al serviciului, face declaraţii legate de atare acţiuni “informative”. \"Acest tip de mişcări nu este de dată veche. În perioada mandatului meu am interzis recrutarea de informatori din presă, preferând o relaţie transparentă, din care nu am avut întotdeauna de câştigat. De altfel, nici nu ne-ar fi fost de mare folos. Ce să aflăm? Ceea ce, oricum, ziarele aveau să publice? Ba, din contră, aş spune că din cadrul Serviciului au fost recrutaţi ofiţeri care transmiteau informaţii unor anumite redacţii sau grupuri care le controlau - şi n-aş aminti decât celebrul caz \"Terasa ANDA\", care a fost o lucrătură dirijată dintr-un anumit \"centru de comandă\". Despre situaţia de la Jurnalul Naţional nu pot să mă pronunţ, dar mi se pare puţin credibilă. Dar să nu vă aşteptaţi că, dacă este reală, cineva să recunoască acest lucru. Altceva mi se pare interesant în această poveste: senzaţia că e doar un episod care face parte dintr-un \"joc\" mai complex care se desfăşoară în această perioadă\", a declarat Măgureanu pentru Amos News. Dincolo de ceea ce spune Măgureanu este foarte interesant ceea ce NU spune… (îmi dreg glasul). Vă simţiţi ascultaţi? Urmăriţi? Vi se pare că Justiţia funcţionează? Măcar aveţi impresia că funcţionează vreo instituţie a statului? În afară de instituţia deturnării banului public... De ce ar fi interesate serviciile să vegheze mai abitir ca în vremuri apuse?… (C.M.)