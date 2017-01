Serviciile de dializă publice vor fi privatizate

Privatizarea a ajuns şi în domeniul Sănătăţii. Serviciile de dializă din unităţile sanitare publice urmează să fie privatizate, persoanele juridice care vor prelua aceste centre urmînd să încheie un acord pe o perioadă de patru ani cu spitalele. Proiectul de Hotărîre de Guvern privind externalizarea serviciilor de dializă din unităţile sanitare publice a fost supus dezbaterii publice de către Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). „Boala cronică de rinichi este o problemă importantă de sănătate publică, deoarece afectează 10% din populaţia generală şi poate conduce, în final, la tratament prin dializă. În România, peste 7.000 de pacienţi supravieţuiesc ca urmare a tratamentului prin dializă, asigurat în 72 de centre. Cheltuielile necesare acestui tratament depăşesc 100.000.000 euro pe an. Calitatea vieţii acestor pacienţi depinde critic de condiţiile de tratament”, se arată în nota de fundamentare. În prezent, majoritatea centrelor de dializă sînt supraaglomerate, au aparatură cu un grad avansat de uzură, iar dotările şi spaţiile de tratament nu corespund, în cele mai multe cazuri, cerinţelor minime ale regulamentelor în vigoare. În ultimii şapte ani nu au mai fost înfiinţate centre de dializă, deşi numărul bolnavilor a continuat să crească anual cu 5 - 10%. „De aceea, în ciuda eforturilor personalului medical, calitatea şi gradul de siguranţă ale tratamentului prin dializă lasă de dorit”, potrivit notei de fundamentare a proiectului. Iniţiatorii acestui proiect apreciază că externalizarea serviciilor de dializă va duce la creşterea accesului pacientului dializat la servicii de hemodializă şi dializă peritoneală “echitabile, moderne şi eficiente”. În plus, externalizarea acestor servicii va permite “descentralizarea deciziei şi favorizarea liberei concurenţe”. Persoana juridică declarată cîştigătoare în urma finalizării procedurii de externalizare va încheia, cu unitatea sanitară publică, un acord-cadru cu o perioadă de valabilitate de patru ani. În situaţia în care în primul an de valabilitate a acordului cadru, furnizorul declarat cîştigător notifică spitalului şi MSP intenţia de a înfiinţa un centru nou, părţile pot conveni furnizarea de servicii de dializă pe o perioadă de încă patru ani. Prelungirea se poate face dacă centrul nou este funcţional la sfîrşitul celui de-al treilea an de valabilitate a acordului cadru. Prin centru nou, în conformitate cu prevederile prezentului act normativ, se înţelege un centru de dializă cu o altă locaţie decît cea existentă, aflat în afara spitalului, care îndeplineşte toate cerinţele Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă. MSP va coordona şi monitoriza spitalele în procesul de externalizare a serviciilor furnizate în cadrul unităţilor de dializă publice. De asemenea, ministerul va înfiinţa Comisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă. Componenţa, regulamentul de funcţionare şi standardele de evaluare vor fi aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărîrii. Valoarea contractelor încheiate potrivit proiectului va fi asigurată din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Proiectul se va afla în dezbatere publică pînă în 15 martie.