Serviciile de psihoterapie, nedecontate

Colegiul Psihologilor din România (CPR) afirmă că nu sunt recunoscute, de către Casa Naţională de Asugurări de Sănătate (CNAS), serviciile de psihoterapie furnizate de psihologi. „Cu toate că am realizat demersuri importante, în ultimii ani, în vederea recunoaşterii rolului psihologului în sistemul naţional de sănătate, asistăm, în fiecare an, la o adevărată campanie de excludere a rolului psihologilor români din politicile publice de asigurare a sănătăţii populaţiei României. În această ordine de idei, observăm cum majoritatea decidenţilor din domeniul sănătăţii au dat dovadă de o viziune anacronică, îngustă, simplistă şi superficială asupra Sănătăţii publice, ce se doreşte redusă doar la nivelul asistenţei medicale, viziune care corespunde istoric secolului XIX, afectând grav serviciile moderne de sănătate pentru pacienţi”, afirmă preşedintele CPR, prof. univ. dr. Mihai Aniţei. În Romania, activităţile de psihoterapie sunt activităţi proprii profesiei de psiholog, psihoterapia fiind o specialitate profesională a psihologilor, recunoscută prin lege organică. Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie din cadrul CPR este singura comisie cu atribuţii în analizarea competenţelor profesionale în specialitatea psihoterapie. Psihoterapia a fost structurată ca o activitate psihologică, ce poate fi desfăşurată şi de către medici, pedagogi, filozofi, teologi sau asistenţi sociali, după parcurgerea unor cursuri de formare profesională specifice şi numai după obţinerea titlului de calificare emis de către autoritatea română competentă. În prezent, în România există peste 1.800 de persoane care deţin titlu de calificare în specialitatea psihoterapie şi care practică psihoterapia în mod legal, în condiţiile Legii 213/2004. Reprezentanţii CPR susţin că CNAS doreşte să stabilească, printr-un act administrativ, standarde de calitate în serviciile psihologice, contrar prevederilor Legii 213/2004 şi HG 788/2005, nerecunoscând “în mod abuziv dreptul legal al psihologilor români de a desfăşura activităţi de psihoterapie”. Potrivit sursei citate, prin această măsură, CNAS nu încalcă doar reglementările legale naţionale, dar şi practica europeană în domeniu, care recunoaşte şi decontează serviciile psihoteraputice, parte a sistemelor de asigurări de sănătate din ţările membre ale UE (The European Health Care Systems). “În România anului 2011, un pacient care are nevoie de servicii psihologice trebuie să se adreseze, în mod obligatoriu unui medic, care îl poate sau nu trimite la un psiholog, altfel valoarea serviciului psihologic efectuat de către psiholog riscă să nu fie decontată. Totodată, prin noul proiect propus, serviciile de consultaţie psihologică nu sunt recunoscute, iar posibilităţile de colaborare ale psihologilor cu medicii specialişti sunt cu mult diminuate faţă de necesităţile reale ale pacienţilor români”, spune preşedintele CPR.