Serviciile muzicale cu abonament, un nou trend

Potrivit celui mai recent raport realizat de grupul specializat în tehnologie, media şi telecomunicaţii (TMT) din cadrul Deloitte, în 2010, popularitatea serviciilor muzicale cu abonament va creşte. Chiar dacă, în general, cererea pe piaţa muzicii se menţine solidă şi la scară largă, CD-ul nu mai reprezintă un instrument de creştere, ci mai degrabă un produs care prezintă interes doar pentru colecţionari. Din acest motiv, serviciile muzicale premium pe bază de abonament au devenit o alternativă pozitivă. Astfel de servicii ar putea genera în sfârşit profituri semnificative în 2010, în condiţiile în care numărul abonaţilor - fără a lua în calcul persoanele care doar se înregistrează - este estimat să depăşească, pentru prima oară, pragul de zece milioane. Accesul online şi offline prin intermediul telefoanelor mobile sau al altor dispozitive media portabile la toate marile platforme ar putea stimula dezvoltarea acestor servicii. În plină revoluţie digitală globală, o serie de tehnologii mai vechi par să revină în forţă, se mai arată în studiul Deloitte. De exemplu, la mai bine de un secol de când au fost inventate, automatele clasice pot aduce în continuare valoare pe segmentul distribuţiei de DVD-uri. Potrivit raportului Deloitte, volumul şi valoarea DVD-urilor distribuite prin intermediul automatelor se va dubla în acest an, în mare parte datorită creşterii capacităţii. Succesul acestui model de distribuţie este determinat de preţul mic şi de modul simplu de utilizare. Automatele pot fi aşezate în locaţii cu trafic pietonal ridicat, cum ar fi restaurantele fast food, magazinele alimentare sau staţiile de metrou. Cu cât numărul automatelor este mai mare, cu atât numărul locaţiilor de unde pot fi închiriate şi returnate DVD-uri creşte. \"În ultimii ani, inovaţia tehnologică şi schimbările aferente care au avut loc în toate industriile, inclusiv în media, au fost în mod constant tot mai frecvente şi mai revoluţionare\", a declarat Ahmed Hassan, partener şi lider al grupulului specializat în tehnologie, media şi telecomunicaţii (TMT) din cadrul Deloitte Balcani. \"Aflate sub presiunea schimbărilor rapide şi a competiţiei crescânde, companiile de media nu-şi pot permite să fie prinse pe picior greşit de noile tendinţe şi pretenţii de consum. Previziunile publicate de Deloitte au la bază opiniile companiilor şi experţilor, contribuţiile celor 7.000 de parteneri şi seniori specializaţi din cadrul firmelor membre Deloitte Touche Tohmatsu, precum şi discuţii cu analişti financiari, analişti specializaţi şi diverse organizaţii de profil. Rezultatul este un ghid complex despre tendinţele la care ne putem aştepta în acest an şi în anii care vor urma, ce oferă astfel liderilor din industrie premisa corectă pentru elaborarea unei strategii solide şi pe termen lung\", a mai spus Hassan. \"Evenimentele mai mult sau mai puţin controversate de la sfârşitul anului 2009 şi incertitudinea provocată au umbrit în debutul acestui an perspectivele industriei media din România\", a spus Andreea Zoescu, Audit Manager în cadrul Deloitte România. \"Indiferent cât de tulburătoare au fost aceste schimbări, este evident că industria locală are nevoie şi va traversa un proces de restructurare, bazat pe o nouă realitate. Implementarea noilor tehnologii şi adaptarea la aşteptările consumatorilor, care sunt în permanentă schimbare, se vor dovedi condiţii vitale pentru orice strategie de afaceri, cu toate acestea, calitatea conţinutului şi reputaţia asociată cu un nivel ridicat de profesionalism rămân principalele criterii de diferenţiere\", a precizat ea. \"Ţinând cont că industria locală este încă în dezvoltare, dar şi pe fondul anumitor caracteristici ale pieţei româneşti, o parte dintre previziunile globale enumerate în raport nu se aplică. Totuşi, având în vedere ritmul rapid cu care această industrie a avansat în ultimii ani, companiile de media trebuie să fie la curent cu realitatea de la nivel global şi să anticipeze viitorul, pentru a-şi menţine poziţia pe o piaţă atât de competitivă\", a mai adăugat Zoescu.