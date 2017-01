Serviciile Secrete britanice lansează campanie de recrutare de agenţi din rîndul minorităţilor

Serviciul britanic de informaţii externe MI6, a lansat o campanie de recrutare în rîndul minorităţilor, infirmînd concepţia conform căreia agenţia ar fi accesibilă exclusiv bărbaţilor albi, care vor să fie James Bond. Potrivit responsabilului cu recrutarea, identificat drept “John”, după calmul de după Războiul Rece, agenţia se confruntă cu alte ameninţări care impun mai multă flexibilitate, mai multă adaptabilitate, lucru pentru care este nevoie de oameni provenind din medii diferite. 10% dintre agenţii recrutaţi în ultima perioadă, pentru strîngerea de informaţii, recrutarea şi coordonarea agenţilor din străinătate, aparţin minorităţilor etnice, iar circa 35% sînt femei. Obiectivul este ca proporţia femeilor în funcţii înalte din cadrul serviciilor de securitate internă, MI5, să ajungă la 50%.

Momentul hotărîtor a fost în perioada dosarului controversat legat de armele irakiene, cînd responsabilul guvernamental pentru această problemă, David Kelly, s-a sinucis. În urmă cu doi ani, MI6 a început recrutarea transparentă pe site-ul oficial al agenţiei şi prin anunţuri în unele publicaţii, inclusiv în cele care se adresau unei numite minorităţi, proces care pînă atunci se efectua prin intermediul unei reţele de agenţi care remarcau unele persoane din cadrul unor universităţi. “Nu căutăm un James Bond - oameni care să sară pe geam, să treacă peste ordinele superiorilor, să bea martini la prima oră a dimineţii, să facă avansuri femeilor şi să tragă cu arma”, a declarat Catherine, unul dintre agenţi, precizînd că siguranţa personalului este una dintre principalele priorităţi.

MI6 are de unde alege viitori spioni, avînd în vedere că anual, circa 300.000 de străini ajung anual în Marea Britanie, în baza unor vize emise eronat. Pînă la 15% din vizele de călătorie pe termen scurt emise de ambasadele britanice din străinătate sînt acordate eronat, deoarece este mai uşor pentru personal să aprobe o solicitare decît să o respingă. Circa două milioane de vize sînt aprobate în fiecare an, oferind cetăţenilor străini dreptul de a veni în Marea Britanie pentru şase luni. În fiecare an, ambasadele şi consulatele examinează 2,4 milioane de solicitări ale turiştilor, oamenilor de afaceri şi persoanelor care îşi vizitează rudele.